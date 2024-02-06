賴清德與海外學子手寫春聯「青年百億元圓夢基金」鼓勵出國增廣見聞
農曆春節將至，家扶基金會13名海外大學生今年寒假留台過年，家扶基金會今日舉辦寫春聯活動，副總統賴清德也特地到場，與海外學子一起手寫春聯，現場年味濃厚。
手寫春聯是最能體會文化底蘊的活動，賴清德今日與來自蒙古、吉爾吉斯及史瓦帝尼的海外大學生一起寫春聯，賴揮毫寫下「福」，象徵新的一年福氣滿滿。
賴清德表示，感謝家扶基金會74年來在海內外幫助家庭貧困孩子，迄今協助超過50萬人；政府2018年也推動社會安全網計畫，2021年推動二期社會安全網計畫，經費高達400億元，來照顧弱勢孩子，未來會在社會安全網的基礎下，從點線面持續深化，讓公益網絡更加完整。
賴清德說，他競選總統時也提出「青年海外百億元圓夢基金」，讓孩子走出國門，增廣見聞，這計畫也是雙向，歡迎海外學子可以到台灣，多了解台灣。過去台灣經濟不好，受到國際社會很大的援助，現在台灣是全球第21大經濟體，要回饋國際社會。
海外學子也親手寫下各自的期許，並向賴清德分享。來自史瓦帝尼的馬昕葳從小對生物、化學特別感興趣，她寫下「希望」二字，希望未來能當一名醫生，回到故鄉幫助更多的人。來自蒙古的恩奇則拿毛筆寫下「祝你幸福」的古蒙文，他說，祝福大家新的一年幸福順利。
家扶執行長周大堯表示，家扶基金會現正扶助海外近7萬名弱勢兒少，他們相信「教育」是翻轉兒少命運及其家庭重要的關鍵，持續透過國外兒童認養計畫，改善影響兒少就學的相關因素，讓兒少擁有穩定的求學環境，未來更可以透過海外菁英陪計畫，來台就學。
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