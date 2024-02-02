政治人物論文門 指導教授多遭懲處

近年來屢爆出政治人物論文抄襲事件，指導教授是否有責，也受到討論。根據本報掌握，情節重大學倫案中，指導教授及口試委員也被咎責，其中像是高雄市議員李眉蓁、新竹市前市長林智堅、南投縣議長何勝豐、前立委蔡壁如等人的論文抄襲案，其指導教授或口委多被連帶懲處，要求一定期間內不得指導學生。

根據教育部統計，從一○九年迄今，總計十一件候選人學倫爭議事件成案審議，有八件確認違反學倫，態樣皆為抄襲。其中只要是遭認定撤銷學位情節重大者，指導教授或口委多被要求一定期間內不得再指導學生。

由於情節嚴重者多遭撤銷學位，論文和教授資訊已由國圖撤下，不過以何勝豐的論文抄襲案為例，其口委也連帶被要求四學年不得再參與亞大學位論文審查，蔡壁如不僅德明科大碩士學位遭撤銷，口委同樣也被要求一定期間內不得指導學生；李眉蓁、林智堅的中山大學、中華大學碩士學位遭撤銷外，其指導教授於一定期間內不得指導學生。

另外情節輕微如立委鄭正鈐，遭認定學術瑕疵，中華大學指導教授未受懲處；南投縣長許淑華雖被認定違反學倫但未撤銷學位，其逢甲大學指導教授則遭課責，該項指導不列入教師評鑑教學與輔導項目。

有大學高層直言，指導教授雖占重要角色，但究責機制又不能寫得太明白，若罪及老師，恐會無人願意擔任指導教授，因此現階段仍多採取一定期間停止指導研究生的方式。

台師大國文系教授徐國能表示，暫停教授指導學生，對理工科影響較大，因為不收學生實驗室難運作，連帶影響教授取得計畫和經費。