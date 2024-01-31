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扎根學子健康識能 新北電競王2大賽事挑戰百萬獎金
新北衛生局與教育局2013年起舉辦新北健康小學堂，2021年轉型為健康識能競賽「新北電競王」，今年導入「我的餐盤」均衡飲食觀念，認識食物種類、份量及營養知識，建立學童正確的飲食觀念，而賽事分為2大賽程，包括小學生積分賽與校園競賽，市府準備百萬獎項，鼓勵新北市學生積極參與。
新北衛生局陳潤秋局長說，新北健康小學堂轉型為新北電競王，以新玩法、新故事並串聯親師生平台，以電競方式競賽，創造萬人參與盛況。今年校園競賽改制全面線上賽，結合Line@帳號AI自動回應功能，讓海爾斯博士成為每位玩家冒險過程中最得力的助手，未來將秉持創新突破的精神，開創更多賽事。
今年賽事分為兩大賽程，市府準備百萬獎項，鼓勵新北市學生積極參與，所有參賽者皆可參加「好禮大獎抽」，最大獎可獲一萬元電子禮券，每位親師生平台會員皆可於2月1日起至5月31日登錄挑戰「個人賽」獲得積點趣點數，點數可兌換積點趣商城內插畫家聯名實用小物等豐富好禮。
衛生局說，為鼓勵小學生參賽學習正確健康知識，規畫小學生積分賽最高可獲得3千元獎金；校園競賽開放新北市九大分區國小學生組隊參與，於2月15日至4月14日初賽，為縮減城鄉差距，今年競賽改為「全面線上賽」讓各區學校都能踴躍參與，並提高決賽入圍組數，以積分選出優秀隊伍晉級決賽，最多將有34隊可一同角逐冠軍榮耀，賽況更為精彩刺激。
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