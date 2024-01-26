冷眼集／1999竟洩密 誰還敢檢舉

二○一一年「性別平等教育法」通過後，校內一旦發生性平案件，應於廿四小時內通報，不料十三年後的今天，首都發生師生戀檢舉案，卻是「當天檢舉、當天被洩密」，吹哨學生慘遭師長霸凌，教育局至今連是誰洩密都一問三不知，學生再也無法信任大人，政府公信力蕩然無存。

學生透過北市府長期引以為傲的一九九九檢舉，總教練卻能說出學生的檢舉案號及內文，威脅撤案，檢舉案號只有市府和學校承辦人員知道，顯然有人違反保密義務，總教練還說「教育局會再給我看」，可見教育局內部非常有可能將應保密的性平案件，直接或間接洩漏給總教練。

尤其，師生戀牽涉上對下權勢不對等的問題，過去也有很多性平事件以「師生戀」來帶過，掩護惡師侵權行為，身為「學生守護者」的教育局校安室卻毫無性平觀念，一接獲撤案通報，不進一步確認真假就直接結案，行政官員的麻木令人咋舌。

吹哨者檢舉不到一天就被洩密，事發已逾二個月，教育局卻還稱要再調查，連總教練聲稱「有校長攔截公文給我看」，都沒有出手處理，儼然也有怠忽職守之嫌。

性平案常常都在水面下，仰賴內部檢舉，如今市府每年花幾千萬運作的陳情平台卻出現洩密問題，未來誰敢再檢舉？市府必須詳細調查、嚴格懲罰洩密者，挽救民眾對公部門的信賴。