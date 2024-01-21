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文化幣開領 學長姊可認捐點數
昨天寒假首日，首次常態化的十六至廿二歲一千兩百點文化成年禮金開放領用。文化部邀企業或個人加入「嘉惠學弟妹 回饋故里情」方案，讓大人們也能透過線上方式，挹注母校學弟妹、家鄉或企業廠區周邊設籍青年的文化幣點數。
文化部表示，去年文化幣首先針對十八至廿一歲青年推出，半年期間創下八成領用率，今年首度常態化，並擴大發給十六至廿二歲青年，也攜手三大通路的電子支付，讓青年使用文化幣折抵後，可利用電子方式支付不足折抵金額。
文化部長史哲表示，文化成年禮金將成為一個全民運動，透過開啟全民ＥＳＧ挹注文化幣，十六到廿二歲青年享受文化幣，廿二歲以後則挹注文化成年禮金，將青春傳承給下一代。
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