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2月起各項助學利多上路 學貸申貸範圍需扣除補助款

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院已於去年6月宣布推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，除了就讀私立大專校院者每年補助3.5萬，其中一項配套為「就學貸款精進措施。本報資料照片
行政院已於去年6月宣布推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，除了就讀私立大專校院者每年補助3.5萬，其中一項配套為「就學貸款精進措施。本報資料照片

今年起配合多項政府補助措施上路，教育部通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」修正案，給予就學期間全面免付利息的條件、放寬緩繳本息門檻，但辦法修正後也規定，配合教育部各項助學補助措施，學生申請學貸時，申貸範圍必須扣減教育部補助額。

行政院已於去年6月宣布推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，除了就讀私立大專校院者每年補助3.5萬，其中一項配套為「就學貸款精進措施」。

配合政策利多，教育部日前通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」修正案，新規修正第五條，教育部指出，除了受領公費的公費生不得申請就學貸款外，已辦理就學貸款者，或已請領中央主管機關助學措施，如學雜費減免、助學金或補助的學生，應扣除公家機關補助，僅就差額申請貸款，不得多貸。

教育部舉例，如為了減輕校內住宿學生負擔，已基於「弱勢學生校外住宿租金補貼」額度、校內外住宿的價差，規劃補貼大專校院學生校內住宿費用。今年二月起，將會正式實施「大專校院學生校內住宿補貼計畫」，貸款學生所貸校內住宿費，則應扣減獲補助的金額。

此外，本次修正也放寬緩繳本息門檻，從月收入未達4萬元放寬至5萬元，每增加養育一名子女，再放寬1萬元月收入門檻；且若學生家中有兄弟姐妹等，有2人為未成年，或成年仍在學，在學期間貸款免息門檻則放寬至家庭年所得148萬元；如人數達3人，則年所得不限，都可申請免息。

教育部表示，該案於1月16日修正，2月1日配合政策正式上路。

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