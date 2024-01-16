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家長投訴國小生被霸凌遭吃案 新北教育局證實：校方行政失職

中央社／ 新北16日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新北市某國小遭爆有學生被同學霸凌，甚至栽贓為小偷，家長不滿向校方投訴卻被「吃案」。教育局表示，經查證屬實，已函文學校檢討相關行政失職責任。

新北某國小發生學童在學校遭到同學霸凌，甚至栽贓為小偷，家長向導師反映並向校方呈報，卻遭到「吃案」，家長未獲回應向教育局投訴。

教育局今天以訊息說明，有關校方接獲家長提出霸凌調查申請，當下未依規定處理啟動相關程序，經教育局查證屬實，已函文學校檢討相關行政失職責任。

教育局表示，於接獲陳情後第一時間即請學校依校園霸凌防制準則啟動相關程序。經查學校已召開防制校園霸凌因應小組會議並啟動調查辦理中，後續調查結果確認後，將依規定以書面通知當事人。

教育局表示，校方也已進行校安通報，並將與家長了解相關資訊，以釐清確認後續是否啟動相關調查程序。並請學校持續加強教職員工生反霸凌及正向輔導管教等教育訓練與輔導，並要求學校運用相關時機加強行政人員教育訓練，以完善作業處理程序及時效，保障師生權利，落實友善校園。

教育局 霸凌 新北

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