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新竹市帶頭保障工作權益 特教助理員即日起給全學年聘書

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷。圖／新竹市政府提供

為推動教育人員福利政策，使孩子們學習環境更完善，並保障特教生獲得更優質的教育及照顧，新竹市政府教育處今表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷，藉此保障特教助理員的福利和權益，讓特教學生持續獲得更好的照顧及支持服務。

教育處說明，為落實「新竹好學」施政藍圖，市府致力精進教育相關人員的待遇福利，穩定竹市特殊教育人力，持續推動各校聘用特教學生助理員，以協助提升特教服務品質。自今年1月起，特教助理人員除調整基本工資時薪為183元，另調漲服務滿3201小時之88位特教助理人員的時薪為202元，更自112學年度起，特教助理人員的聘任為完整一學年聘期，勞健保也不會中斷，完整照顧特教員福利和權益。

教育處表示，為讓感官障礙、肢體障礙有困難的學生可以在學校順利進行課程，市府去年投入總經費5700萬元予各校聘用特教助理員，透過特教助理員入班協助，使特教學生順利參與學習活動。特教助理員皆需要經過長期培訓和工作經驗累積，才能提供特教生必要且即時的服務，市府每年辦理36小時特教助理員增能培訓，並將參加培訓的所有助理員納入竹市人才庫中。

教育處表示，市府重視特教學生的個別需求及各項支持服務的介入，持續致力提升特教學生的學習權益與福祉，以學生需求為本位，建構優質適性教育環境，並提供教育輔具、人力協助、專業諮詢服務及校園無障礙環境，使特教學生在友善的環境下學習與成長。

市長高虹安表示，為保障身心障礙學生受教權與特教助理員權益，竹市1月起同步調高特教助理員基本薪資，同時保障其工作權益核給全學年聘期，照顧基層人員的工作權益，讓特教助理員留才久用，並使特教生持續獲得良好的照顧及支持服務，進而適性學習、快樂成長。

新竹市政府教育處今表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷，藉此保障特教助理員的福利和權益。圖／新竹市政府提供
新竹市政府教育處今表示，自112學年度起特教助理員將改制為完整一學年聘期，勞健保不中斷，藉此保障特教助理員的福利和權益。圖／新竹市政府提供

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