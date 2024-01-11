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大專校院薪級表昨才公告 教授實際加薪恐要到今年春

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為改善高等教育人才低薪與斷層問題，行政院拍板今年起國立大專校院教授配合軍公教本薪調高4%。非新聞當事人。本報資料照片
為改善高等教育人才低薪與斷層問題，行政院拍板今年起國立大專校院教授配合軍公教本薪調高4%。非新聞當事人。本報資料照片

行政院去年6月宣布，今年元月1日起調漲公立大專院校教師學術研究加給15%，本薪亦比照公務人員調整4%，若私立學校跟進，可由教育部補助七成，不少私立學校去年底就宣布跟進，但有職員私下表示，近日一直在等待教育部頒布各項本薪及教師學術研究加給調整後的正確金額，加上學校作業時間，預計要至今年四月時才能領到調整後的薪資

國內大專校院加強力度攬才，今年起公立大專校院教師調薪，若為年功薪最高770的正教授，單月月薪約可多領一萬元。不少私立大學更表態跟進，今逢甲大學更指出，全校教職員全面加薪平均8%。

但有私立大學教授私下表示，不少學校去年底就由董事會核定同意辦理加薪，多於去年底校務會議上通過今年元月1日起調薪，但教育部尚未公布各項本薪及教師學術研究加給調整後的正確金額，學校沒有參考依據，因此一月還是不能立即加薪。

該名教授指出，公布後加上學校作業流程，預計教師會遲至四月才能領到調整後的薪資，想要感受加薪快樂的教職員們可能還要再等等。

龍華科大校長葛自祥表示，依照教授經歷，資深、資淺者領取不一樣的本俸金額，以最資深年功薪770正教授為例，每月本薪約是5萬6千多元。加薪時本俸跟學術研究加給一定要一起調整，但教育部尚未給出調整後的薪級表，讓學校了解每個薪級可個別調整多少金額，因此學校會暫時採用舊的薪資水準，待公布後學校完成作業程序才會加薪發放，並補齊前幾個月應有的調薪額度。

東吳大學校長潘維大也指出，過去調薪時就有教師反映，為何政府已公布調薪，但拿到的薪資額度卻沒有提升。學校近期也發函跟教師說明，因教育部尚未給予薪級表，學校還無法算出調整數額，但後續發薪時會將先前缺少的月份補齊。

本報於昨日詢問教育部，教育部回應，113年度軍公教員工待遇調整案，於113年度中央政府總預算案於1月8日公布後，教育部即於1月10日函轉各所屬機關（構）學校，並由各機關學校循行政程序辦理後續薪資發放作業中，各校需一定作業時程，待遇調整後的差額均會溯自113年1月1日補發。

教育部 教師 薪資

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