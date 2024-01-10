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防範校園割頸案重演！北市教育局擬「班班裝求救鈴」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為防範校園割頸事件重演，北市教育局表示，研擬在班級裝設類似於廁所的「求救鈴」，當發生狀況現場又沒有教師或校安人員，學生可以在第一時間按鈴通報。圖／聯合報系資料照
為防範校園割頸事件重演，北市教育局表示，研擬在班級裝設類似於廁所的「求救鈴」，當發生狀況現場又沒有教師或校安人員，學生可以在第一時間按鈴通報。圖／聯合報系資料照

新北市校園割頸案震驚全國，教育部日前也召集縣市政府舉行校案會議，台北市教育局今天表示，為維護校園安全，除確保監視設備功能正常、加強巡邏外，目前也有討論是否可以在國中小各班級教室裝設「求救鈴」，當有危險學生可以第一時間求救，避免憾事發生。

學安室主任黃國忠表示，割頸案發生後也持續加強校園安全，並發文提醒各校，當校園發生失序狀況應有應變機制，並加強演練，另外教育局也將研擬在班級裝設類似於廁所的「求救鈴」，當發生狀況現場又沒有教師或校安人員，學生可以在第一時間按鈴通報。但目前仍在初步評估階段，預計先從中小學開始裝設。

教育局今天舉行媒體座談會，會中針對校園安全及學生輔導系統討論，局長湯志民表示，多數學生基本上都不會主動攻擊別人，但學校若合理懷疑特定學生涉嫌攜帶違禁物品，可以在第3人陪同並全程錄影下進行檢查，至於日前教育部校安會議也曾提到發生緊急情況，可免除相關人員陪同等規定，待教育局決議出爐後，也會來配合。

湯志民強調，嚴重衝突或許透過搜書包等強制措施可以防範，但校園中也有學生行為偏差或有自傷的學生，推動校園情緒教育仍是首要目標，強化學生心理健康知能及教師增能，完善心輔功能才能讓校園更加友善、安全。

校園安全 教育局 行為偏差

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