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我國奧林匹亞共獲28金 蔡總統親自接見獲獎學生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日上午在國立台灣師範大學舉辦「2023年國際數理學科奧林匹亞競賽頒獎典禮」，由教育部頒獎表揚獲獎學生。圖／教育部提供
教育部今日上午在國立台灣師範大學舉辦「2023年國際數理學科奧林匹亞競賽頒獎典禮」，由教育部頒獎表揚獲獎學生。圖／教育部提供

2023年我國於國際奧林匹亞競賽總計榮獲28面金牌、17面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，教育部今舉行頒獎典禮，總統蔡英文也親自接見獲獎學生。教育部訂定相關辦法，保障獲獎學生國內升學權益，以及申請出國留學的獎學金等等。

教育部今日上午在台灣師範大學舉辦2023年國際數理學科奧林匹亞競賽頒獎典禮，由教育部頒獎表揚獲獎學生。蔡英文8日下午也在總統府接見各項競賽獲獎學生及指導教授代表，除感謝他們在科學教育上的努力與表現外，也鼓勵參賽學生繼續培養和發揮自己的專長，善用分析研究的科學精神，繼續為個人和台灣創造更豐碩的成果。

2023年我國共選派55人次參加亞太數學、亞洲物理、國際數學、國際化學、國際物理、國際資訊、國際生物、國際地球科學及國際國中科學等9項奧林匹亞競賽。在由泰國主辦的第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽上，我國6名代表參賽學生於54個國家（地區）、304名參賽學生中全數獲得金牌，國際排名第1名。

教育部表示，我國自1991年起，逐年參與各項國際數理學科奧林匹亞競賽，歷年均獲優異成績，迄今總計獲得539面金牌、431面銀牌、281面銅牌及136面榮譽獎，顯示我國中學生科學教育基礎紮實。

教育部表示，為鼓勵學生投入科學研究並持續精進，教育部訂定「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，除了保障獲獎學生國內升學權益及提供申請出國參加國際研討會的機會外，亦訂定申請出國留學獎學金規定，以選送學生赴國外頂尖大學數理系所進修科學專業領域。

教育部 奧林匹亞 蔡英文

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