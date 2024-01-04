保釣團體批課綱過分簡略 教育部：釣魚台屬於中華民國一部分

釣魚台教育協會批評108課綱和各版本教科書，針對釣魚台相關的內容過分簡略、對領土主權的說法太中立。對此，教育部表示，無論從歷史、地理、地質、使用及國際法的觀點，釣魚台列嶼都屬於中華民國主權與領土的一部分，國教院審定教科書所涉及的相關內容，均本於課程綱要的規定及其內涵審查。

釣魚台教育協會今日舉行記者會，批評台灣的課綱與教科書關於釣魚台的內容不是過分簡略，就是軟弱無力、甚至自失立場。釣魚台教育協會常務理事、成大公衛所特聘教授陳美霞表示，釣魚台問題事關我國領土主權、廣大漁民生計和台灣人民尊嚴，不論藍綠白執政，政府都應聲明捍衛釣魚台主權。

陳美霞指出，釣魚台教育協會花了2年時間研究108課綱和各年級版本教科書與釣魚台相關的內容，發現過分簡略、對領土主權說法太中立，同時涉有去歷史、反中意識形態化等問題，且國中歷史談政治民主化過程的章節，也完全沒有提到1970年代初期的海內外保釣運動。

對此，教育部表示，經查國小、國中、高中社會領域教科書，均明確將釣魚台列嶼列入台灣的範圍。無論從歷史、地理、地質、使用及國際法等觀點，釣魚台列嶼屬於中華民國主權與領土的一部分，國教院審定教科書涉及相關的內容，均本於課程綱要的規定及其內涵審查。

教育部指出，12年國教關於台灣海洋權益的課程內容規劃主要分為兩個部分，第一在部定課程規畫相關學習內容，例如：國中9年級社會課本皆針對「台灣的領海與經濟海域」進行討論。第二在「海洋教育」議題部分規劃「認識台灣海洋權益與戰略地位」的實質內涵，可融入各領域教學。