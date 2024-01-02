學生憂鬱率逐年攀升 教育部：大專校院心輔人力1：900今年上路

依照《學生輔導法》規定， 全台大專校院輔導人力與學生配置為1比1200，但近年來教育、心理諮商團體奔走疾呼盼改善。教育部表示，自今年元月1日起，先以調增補助經費方式，支持大專校院專業輔導人力配置達成1比900。

諮商全聯會等團體近年來積極倡議並推動相關修法，教育部也曾邀集相關單位討論《學生輔導法》修正草案，欲將大專院校專輔人員比從1比1200，調整為1比900或1比1000。

學生團體EdYouth今天召開記者會，公布校園心輔政策白皮書內容，台灣國高中、大學生憂鬱盛行率逐年攀升，但大專校院學生平均需等待一個月才排得到諮商。

EdYouth更指出，台灣大專校院輔導人力與學生配置為1比1200，相較美國1比477、英國1比270，台灣標準實在「過於寬鬆」，更有多所學校仍不符規定，可見校園心理師人力不足。呼籲政府持續精進，朝1比800的目標邁進。

教育部表示，自今年元月起已調增補助經費，支持大專校院專業輔導人力配置達到1比900的規劃。亦著重各大專校院校園心理健康，透過補助課程教學、活動參與，協助學生覺察自身狀態，了解日常生活中可能遇到的困擾，辦理事項包含開設通識教育課程、強化校園心理健康活動、自殺防治守門人培訓、提升專業知能活動以及精神科醫師駐校諮詢鐘點費等。

教育部也表示，大專校院近期也陸續增設心理調適假，學生使用該假時，校內將適時啟動關懷機制，運用全員輔導精神，並視學生需求連結相關資源，如轉介心理諮商輔導、就學輔導、生活支持、經濟協助、福利諮詢、醫療轉介、法律扶助等各類服務。