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國三生割頸案 家長團體教育部前抗議：保護管束有沒有做好？

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國家長會長聯盟召開記者會，對校園內發生喋血案件表達強烈的不滿與抗議。記者李芯／攝
全國家長會長聯盟召開記者會，對校園內發生喋血案件表達強烈的不滿與抗議。記者李芯／攝

新北市有學生在校內遭割頸重傷不治，引發社會大眾對校園安全的討論。全國家長會長聯盟今天上午赴教育部前召開記者會表達憤怒與不捨，並對校園內發生喋血案件，遞交「校園不安全」抗議書給教育部官員。國教署副署長戴淑芬回應指出，會盡速研議校園安全的標準作業流程，讓老師能安心執行輔導管教。

新北市某國中學生12月25日在學校中遭同校學生以彈簧刀割頸，最終重傷不治。行政院本周召集相關部會及六都的主管機關討論相關機制，希望能建構校園安全網。

全長聯指出，加害學生受到保護管束，「如果兇性仍在並不知悔改，為何會送到一般學校去管束呢？」並質疑是否有做好保護管束的工作，以及有沒有落實執行少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法。全長聯理事長張哲維認為，要有機制觀察保護管束的學生是否能融入學校與其他學生相處，不要造成遺憾。

針對搜書包的爭議，全長聯質疑，如果書包不能檢查，要如何發現有違禁品？連受保護管束的學生書包也不能檢查嗎？全長聯強調，現行教師輔導與管教學生辦法已經矯枉過正，必須盡快檢討修訂，給予老師管教學生的充分實權。張哲維說，現在教學現場老師不敢管、小朋友自求多福，老師擔心太過正義而被檢舉，這名新北市的學生因為太過正義而犧牲生命。

全長聯首席顧問王立昇說，外傳加害學生曾加入幫派，現在教官退出校園，幫派就進入校園，但校園安全是學生在學校學習最基本的，教育部應盡快補破網、落實校園安全。

戴淑芬出面接受全長聯陳情，指出教育部成立一個跨司署的專案小組會議，立即檢討如何精進校園安全，也徵詢家長跟教師團體意見，去年12月28日開過會議，1月4日會繼續召開會議。對於全長聯提到教師執行校園安全沒有依準，教育部會研議訂定標準作業流程，做明確定義，讓學校在整個流程有可以依循的標準，學校老師也能安心執行輔導管教，並在教學現場得到保護跟支持。

國教署副署長戴淑芬出面接受全長聯陳情。記者李芯／攝
國教署副署長戴淑芬出面接受全長聯陳情。記者李芯／攝

校園 教育部

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