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19所私校註冊率低於淹水線 私校工會：恐有退場危機

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
有19所大專校院註冊率未達6成，註冊率最低者為高苑科大，註冊率僅15.70%。本報資料照片
有19所大專校院註冊率未達6成，註冊率最低者為高苑科大，註冊率僅15.70%。本報資料照片

教育部今公告112年大專新生註冊率，共有19所學校註冊率低於6成「淹水線」，其中有18所為私立學校。對此，全國私校工會提醒，大學新生人數尚未來到低點，私校寒冬才剛開始，政府若束手無策，各校只能自求多福。

教育部今天公布112年的大專校院註冊率，雖然大專已寄存9000個名額，但本學年仍有19校的新生註冊率未達6成，其中18所為私校，且文化大學、實踐大學等老牌私校註冊率也介於6成至7成間。

全國私校工會指出，這樣的結果一點也不意外，且大學新生人數要到117學年度才到最低點，未來5個學年的大專新生人數只會愈來愈少，註冊率未達6成的19校恐有退場危機。

私校工會說，教育部公告的新生註冊率是透過寄存名額來減少分母、美化過的註冊率，若沒有寄存，大多數校系的新生註冊率恐怕慘不忍睹。有寄存名額卻還有19校新生註冊率未達6成，應該是校內許多科系已到了「寄無可寄」的地步，這些科系未來恐怕有停招風險。

「寄存名額」的機制指的是把教育部核定的招生名額寄存，等待未來學校預期招生情況會好轉時，再向教育部申請取回名額。

私校工會說，教育部除公告新生註冊率外，也應公告各校系寄存名額，以及近3年各系新生人數變動情形，才不會讓考生及家長被美化過的註冊率誤導。新生人數急遽下滑的校系，教職員也必須有所警覺，要未雨綢繆，及早因應。

明年大選進入倒數，政府日前祭出補助私立大專生生學費及住宿費等政策，減輕學生就學負擔。私校工會表示，政策雖值得肯定，但無助改善學校教育品質，私校教育資源被法令政策長期限縮阻斷，若情況未改善，前段私校會被劣化為中後段，中後段私校會先走向學店化再退場，「這是私校的悲哀，也是高教的災難」。

私校工會表示，私校寒冬才剛開始，政府若束手無策，各校只能自求多福，現在註冊率已經很慘，未來還會更慘。

註冊率 教育部 科系

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