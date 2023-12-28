112個大專校院系所註冊率掛零 台大有5個

教育部今日公布112學年大專校院新生註冊率，共有19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」。今年共有112個大專校院系所（組）註冊率掛零，其中台灣大學有5個，學制全部都是博士班；清華大學、陽明交通大學、成功大學等頂大也都各有系所（組）0人註冊。

教育部統計，全國共有112個大專校院系所（組）註冊率掛零，其中有36個系所（組）屬於國立大學。碩博士班註冊率有52個系所（組）掛零，學士班（含四技）共39個，二專、二年制大學共21個。

頂大部分，台灣大學共有5個碩博班註冊率掛零，分別是戲劇學系、地理環境資源學系、海洋研究所、植物病理與微生物學系及微生物學研究所博士班；此外，清華大學有4個、陽明交通大學有1個、成功大學有1個、政治大學有1個碩博班註冊率掛零。最多系所（組）註冊率掛零的學校為中央大學，共有7個。

教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目。

教育部建議，學生和家長在選學校時，可先至平台了解學校財務、招生狀況，根據上述資訊綜合評估。