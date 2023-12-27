台中市北屯價值百億土地蓋校舍 南興國中、國小上午動土

台中市北屯區人口增加迅速，市府因此在南興三路與南興東路交叉口、南興公園旁的空地增設南興國中、南興國小，上午並為兩校舉辦第一期校舍新建工程聯合動土奠基典禮，預計115學年度正式招收新生，市長盧秀燕和地方人士多人出席祈福，見證地方新的發展。

盧秀燕也特別說，這塊土地非常漂亮，國中國小加起來有兩萬多坪，1坪若以50萬元計算，價值就超過1百億元，若以100萬元計算，就超過兩百億元。雖有很多人都想要，但教育的投資就是要捨得，因此把最菁華的肉地給師生來使用、辦教育，大家可以看到附近的建設都起來了，旁邊有南興公園。

她說，台中市今年人口突破284萬人，北屯區也突破30萬人，都是歷史人口最多時刻。因為城市發展好，人口不斷移入，尤其北屯區本來的學校已不夠使用，很多學校增班也不夠，因此她本屆任內要增設4所學校，除了已動工的松強國小，還有今天的南興國中小，以及下個月將動工的廍子國中。

盧秀燕說，南興國中小學旁有南興公園，還有知名廟宇南興宮，因此這樣命名，大家比較了解。她還當場點名南興宮主委李祚勝，請他未來要出錢出力，好好照顧好這兩所學校，「就交待給你了」李祚勝也起身點頭示意。

盧秀燕特別介紹南興國中校長何國旭以及南興國小呂孝修，並說兩位都是非常卓越的教育工作者，學校交給他們，無論是校園的興建和辦學，她都非常放心。她也逐一感謝市議員、立委和教育部，在預算等方面的協助。

教育局長蔣偉民說，南興國中及南興國小總計編列預算7億6160萬元興建，由中央與地方各負擔一半經費。南興國中面積約4.46公頃，預算3億5840萬元興建，南興國小占地約3.5公頃，預算4億320萬元。