家扶調查：近7成弱勢兒少 自認需課外學習

家扶基金會昨公布「台灣貧窮兒少資料庫2·0—教育與課外學習調查」，發現近七成弱勢兒少認為自己需要課外學習。但三成四未參加。進一步分析原因，「經濟無法負擔」達七成四、「無人可接送學習」兩成、「要幫忙照顧家人」一成三。家扶呼籲外界關注兒少學習需求。

家扶三至六月針對全台廿二縣市小學三年級至國中三年級扶助的對象，進行「弱勢兒少教育與課外學習調查」。調查發現，六成八孩子認為自己需要課外學習，逾三成在數學、英文等科目常感到挫折。而在沒有參加課外學習的兒少中，七成一認為若可以參加課外學習，對於學習會有幫助。

調查也發現，超過五成的弱勢兒少很少、甚至從未參加過文化活動。尤其是藝文展覽，高達八成四的弱勢兒少不曾參觀任何藝文展覽。以住在澎湖的小景為例，到市中心動輒一個多小時車程，對課外學習是一大考驗。直到參加家扶的社區兒童藝術團體方案後，才得以一圓藝術夢。

家扶基金會執行長周大堯說，學習能幫助弱勢兒紹邁向脫貧，家扶希望以獎助學金、學習資源協助、才藝培育等多元方案，挖掘並發展弱勢孩子的多元潛質，呼籲大眾一起支持家扶孩子學習需求。