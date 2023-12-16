程度落差近3個學年 OECD提醒台生學科能力現雙峰化

經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布「2022年國際學生能力評量計畫PISA」結果，台灣學生於數學、科學、閱讀3領域表現不俗，民間教育研究單位品學堂今天舉行閱讀未來國際教育論壇，並分析PISA數據；我國學生雖於3領域取得優異國際排名，但各科成績高、低分落差大呈現「雙峰化」。

日前PISA成績出爐，教育部表示台灣成績佳，歸功於新課綱方向正確、台灣更不受疫情影響有顯著進步。

品學堂執行長黃國珍表示，疫情下，台灣相較國外擁有更安定的生活環境和學習條件，學生停課不停學，短短幾個月內教師便對線上教學熟能生巧，但OECD也提醒台灣，台灣出現成績標準差過高的「雙峰現象」，代表各科成績中最高分與最低分者落差甚大。

黃國珍指出，數學科相差54分、科學44分，閱讀也相差43分，而每相差20分，學生能力約有一學年的落差，代表台灣的數據顯示，數學科成績好與不好的學生能力落差近三個年段。

黃國珍接受媒體聯訪時表示，疫情間的數位學習確實可補足學生能力、減緩疫情影響，但不同區域教師對數位工具的熟悉程度仍有落差，落差為學生帶來資源、條件上的影響，因此雙峰現象還是存在。

黃國珍也說，城鄉差距不再是過去的「區位」差異，更多是觀念、教學方式上的差別。都會區教師觀念走得較前面、有更多資源；偏鄉教師進步很快，但教學觀念可能認為太前衛的教法學生跟不上，或多需要配合學生，以及城鄉差距下家庭經濟背景導致資源落差，也讓學生容易產生學習落差。

此外，品學堂也公布一內部閱讀學習系統數據，國小、國中、高中三階段學生連續文字閱讀能力均佳，但若是連續文本再結合圖表，則小學到高中階段均較難掌握。若細分文類，三階段學生對敘事型文類容易統整成大概念，掌握度最好；說明型、議論型則掌握度較差，如文章可能涉及科普知識，學生容易受限於學科能力較弱，因而影響閱讀時的信心。

黃國珍也說，品學堂也長期和地方政府合作，分析不同區域學生表現數據並設計工作坊培力教師，先從改變教師能力做起，就有機會改變學生。教學現場以紙本、數位並行，未來也許還要納入AI協作加上多模態應用。

教育部政務次長林明裕致詞時表示，有鑑於趨勢，教育不可能再以紙筆、板書讓學生理解未來社會，未來新興課綱將瞄準數位科技，台灣作為尖端科技領先者，希望教師也要對自己和學生有信心。