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父母憂孩子「沒補習」跟不上別人 網點事實：成不成功看爸媽教導

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到其他孩子都補習到晚上9點，憂心自家孩子都沒有補習，會跟不上別人。示意圖／ingimage
一名網友看到其他孩子都補習到晚上9點，憂心自家孩子都沒有補習，會跟不上別人。示意圖／ingimage

許多家長擔心孩子輸在起跑點，紛紛給予很多課外資源，想讓孩子能夠在成績領先他人。日前有位網友表示，他發現很多學生都補習到晚上9點，擔心自家子下課寫完功課就去玩，會追不上別人。對此，多數網友回應「孩子的成不成功不是在於補習，而是在於爸媽的教導」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他看到晚上9點的補習班燈火通明，發現現在的孩子很用功，上了整天學校課程，晚上還要上補習班，讓他坦言「我好擔心我的孩子追不上人家，我家小孩下了課就寫功課，寫完就跑去玩了，我的教育會不會太失敗？」

文章曝光後，網友們紛紛分享看法，「補習的成績不一定就很好」、「這都是家長的虛榮心，每天比自己進步就好」、「這到底要比什麼？教育搞得跟工廠一樣，真的有比較厲害嗎？」、「補習不見得就會比較好，品德教育更重要」、「成績好只是多一個工作選擇的管道，並不能代表他的未來」、「趕不上？你先趕得上其他人吧，還敢把小孩逼那麼緊，這才是真正的教育失敗」、「孩子的成功不是看補習班，是看爸媽的教導」。

還有網友加料諷刺補習現況，「才9點而已就在那邊哭，應該要補到10點才准回家！三餐灌蠻牛，考試沒有100分不准吃飯休息，一天背300個單字，還要學鋼琴、小提琴、二胡、西索米。早上5點起床晨泳、練瑜伽、太極拳。這樣才不會輸人家太多！」

補習

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