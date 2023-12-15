花蓮縣政府自108年起辦理科技與藝術教育成果聯展至今已邁入第五屆，一年一度的盛會屢次創造爆量人潮，更成為縣內最具規模的成果展，除了提供民眾了解縣內推動跨域融合的教育成效，更藉由嘉年華的形式讓師生建立從參與體驗到產生認同的歷程；近年來生成式AI浪潮推行之下，充分讓教育的多元面向藉由數位科技、走得更加前衛，數位科技輔助的混成教學，成了台灣教學現場的現在進行式，亦加速了智慧校園理念的實踐。

為此，花蓮縣政府訂於112年12月15日(五)及16日(六)於縣立體育館（小巨蛋）辦理「第五屆科技數位學習與藝術教育成果聯展」；本次成果展主標以「科技創意」點題、展示學校跨域學習的多元面向；副標則以「e觸擊發」呼應主標；本次館內共規畫六大體驗專區：科技教育專區、藝術深耕專區、高中職專區、數位機會中心(DOC)專區、樂齡學習中心專區及企業單位專區，超過80攤的主題攤位，呈現科技與數位多元的教育風貌；每個攤位均提供互動式體驗活動、搭配體驗(闖關)卡及豐富摸彩獎品，可預期體驗人潮的空前盛況；本次除了展攤外，於場館內主舞台區還特別規劃閱讀素養遊戲式平台的「電競PK擂台賽」，邀請縣內國中小學生一同組隊相互PK，一路過關斬將贏得獨家好禮；場館前方亦規畫特色互動體驗區，內容包含玩轉教育講堂、互動體驗、任務指派、及有獎搶答…等，體驗與感受數位學習與藝術與科技的活力，邀請大家手玩創心藝。

自國內教育現場受到疫情影響以來，讓數位轉型的進程更貼近生活，學校透過遠距教學及科技輔助的教學模式，呈現不同於以往的學習樣貌，也讓成果展內容更具智慧城市的風貌；本次除學校單位外，各鄉鎮樂齡學習中心及數位機會中心也受邀共襄盛舉，將縣內各區獨有的人文風情特色透過數位科技的輔助加以呈現，對於弭平地區間資源的差異化有重要意義；「樂齡」的核心理念在於學習心態的持續精進，透過世代間的思想交流及資源交換，呼應「代間學習」的宗旨；藉由成果展的契機，讓老中青三代都能學習到更加超然的體貼、成熟的關懷和寶貴的價值觀。

縣長徐榛蔚表示，花蓮特有的地域型態及文化底蘊具備了多元且豐富的藝文資產，而將藝文深耕結合科技教育則需要產、官、學三方共同努力與支持，因應時代趨勢，結合跨領域的數位科技、智慧教育，將本縣獨具匠心的工藝與技藝得以以數位的形式進行傳承與典藏；本次特別感謝國內關心教育的多方企業單位大力支持，成就科技攜手共創的里程碑，孩子的學習不該受地理環境與格局的框架限制，期許花蓮的孩子能夠藉由參與大型展覽及賽事的薰陶，進而放眼國際、展望未來，也希望在適性發展的特色教育落實之下，讓所有人都認同並看見花蓮特色教育的美好。

力宇教育這次也在會場展出「AILEAD365線上教學平台」，現場學生都來體驗闖關活動，還有許多老師參與互動討論平台進階使用模式，共同提升花蓮縣數位學習的教育成效。

活動資訊：

1、 體驗專區(攤位)：連續兩日、館內外超過80攤各類教育專區及互動內容供民眾闖關體驗。

2、 電競PK擂台賽：活動期間，每日於固定時段(詳活動議程)安排主舞台區電競PK擂台賽，邀請縣內國中小學生一同組隊相互PK(淘汰賽)，一路過關斬將贏得獨家好禮!

（1） 12月16日(六)：PaGamO素養品學堂擂台PK賽。

3、 特色互動體驗區：活動期間，每日於固定時段(詳活動議程)安排場館前方特色互動體驗區，內容包含短講介紹、互動體驗、任務指派、及有獎搶答…等，歡迎民眾現場報名體驗。

4、 摸彩活動：活動期間，參展人員可於服務台區領取體驗(闖關)卡，並依卡片指示完成相應專區之攤位體驗集章活動；完成集章後並線上填答問卷(滿意度調查)即可投遞服務台抽獎箱，每日於固定時段(詳活動議程)現場舉行摸彩活動，多樣摸彩獎品如： 筆記型電腦、75吋家用液晶電視、iPad、iPhone15、PS5遊戲機…等多項大獎，現場更有多樣豐富好禮，海量獎項等你試手氣(活動各日獎品列表另行公告於本府教育處及花蓮智慧教育中心Facebook粉絲專頁)