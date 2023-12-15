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台東原鄉幼兒園啟用 學校傳統嫁娶慶祝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府投入千萬元經費新建金峰鄉嘉蘭國小幼兒園昨正式啟用。圖／台東縣政府提供
台東縣政府投入千萬元經費新建金峰鄉嘉蘭國小幼兒園昨正式啟用。圖／台東縣政府提供

台東縣政府投入千萬元經費新建金峰鄉嘉蘭國小幼兒園昨正式啟用。幼兒園設計融入在地排灣族特色，並兼備實用學習場域。縣長饒慶鈴表示，任內持續改善偏遠學校教學環境及設備。

嘉蘭國小幼兒園昨天落成啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式、鞦韆架以及各式各樣聘禮，誠心迎娶金峰鄉立幼兒園到嘉蘭國小附設幼兒園，由饒慶鈴主持別開生面。

饒慶鈴說，縣府看見了部落家長及社區幼童的需求，經嘉蘭國小及教育處多次現勘討論後提出新建園舍計畫，投入近3千萬元新建設施設備，收托人數也從1班15人增加至2班60人。

她進一步提到為提升縣內教保服務供應量，任內將陸續在縣內幼兒園及國小增設2歲專班，照顧更多幼兒並減輕家長負擔，提供更平價就近的三贏育兒環境。

教育處表示，嘉蘭國小幼兒園舍為2層樓附電梯的建築，有建置完善的無障礙設施，教室共2間，設計概念以空間開放與安全多元運用為原則，融入在地文化風光景色設計，空間實用兼具特色。

嘉蘭國小幼兒園昨天落成啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式來慶祝、別開生面。圖／台東縣政府提供
嘉蘭國小幼兒園昨天落成啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式來慶祝、別開生面。圖／台東縣政府提供

幼兒園 饒慶鈴

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