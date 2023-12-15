聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東原鄉幼兒園啟用 學校傳統嫁娶慶祝
台東縣政府投入千萬元經費新建金峰鄉嘉蘭國小幼兒園昨正式啟用。幼兒園設計融入在地排灣族特色，並兼備實用學習場域。縣長饒慶鈴表示，任內持續改善偏遠學校教學環境及設備。
嘉蘭國小幼兒園昨天落成啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式、鞦韆架以及各式各樣聘禮，誠心迎娶金峰鄉立幼兒園到嘉蘭國小附設幼兒園，由饒慶鈴主持別開生面。
饒慶鈴說，縣府看見了部落家長及社區幼童的需求，經嘉蘭國小及教育處多次現勘討論後提出新建園舍計畫，投入近3千萬元新建設施設備，收托人數也從1班15人增加至2班60人。
她進一步提到為提升縣內教保服務供應量，任內將陸續在縣內幼兒園及國小增設2歲專班，照顧更多幼兒並減輕家長負擔，提供更平價就近的三贏育兒環境。
教育處表示，嘉蘭國小幼兒園舍為2層樓附電梯的建築，有建置完善的無障礙設施，教室共2間，設計概念以空間開放與安全多元運用為原則，融入在地文化風光景色設計，空間實用兼具特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言