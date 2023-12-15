台東原鄉幼兒園啟用 學校傳統嫁娶慶祝

台東縣政府投入千萬元經費新建金峰鄉嘉蘭國小幼兒園昨正式啟用。幼兒園設計融入在地排灣族特色，並兼備實用學習場域。縣長饒慶鈴表示，任內持續改善偏遠學校教學環境及設備。

嘉蘭國小幼兒園昨天落成啟用典禮上，學校特別使用魯凱族傳統嫁娶婚禮的儀式、鞦韆架以及各式各樣聘禮，誠心迎娶金峰鄉立幼兒園到嘉蘭國小附設幼兒園，由饒慶鈴主持別開生面。

饒慶鈴說，縣府看見了部落家長及社區幼童的需求，經嘉蘭國小及教育處多次現勘討論後提出新建園舍計畫，投入近3千萬元新建設施設備，收托人數也從1班15人增加至2班60人。

她進一步提到為提升縣內教保服務供應量，任內將陸續在縣內幼兒園及國小增設2歲專班，照顧更多幼兒並減輕家長負擔，提供更平價就近的三贏育兒環境。