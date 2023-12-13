你唸對了嗎？草莓台語不是「刺波」！文化部揭正確讀音

這些蔬菜、水果你一定都吃過，但你知道它們的台語怎麼說嗎？文化部在臉書指出，為了讓大家可以在市場用親切的台語，向市場老闆採購常見的冬令蔬果，分享了草莓、番茄、菠菜等3種蔬果的台語讀音，貼文曝光後，也引發網友熱議。

文化部在臉書表示，草莓的台語讀音為「tsháu-m̂」，但也有許多人唸「tsháu-muê」，唸法的差異是來自台語「白話音」與「文言音」的不同。另一種常聽到的讀音「刺波」（tshì-pho），主要是稱呼山林、鄉野郊外所看見的野草莓，因看似一顆一顆組成，又帶有刺毛而得名，與草莓是同科不同屬的親戚。

文化部說明，從番茄的台語讀音，就可以分辨是北部還是南部人。北部人會把番茄唸作「トマト」（thoo-má-tooh）這個由英文轉日文再化作台語的音譯，或者「臭柿仔」（tshàu-khī-á）。南部人則把番茄唸作「柑仔蜜」（kam-á-bi̍t）。

文化部指出，菠菜的台語是「菠薐仔」（pue-lîng-á），根據《臺灣通史》農業志記載，菠菜又稱赤根菜，是台南除夕夜必吃的長年菜。而北部的長年菜則是「芥菜」而非「菠菜」，雖然大部分的家庭都有相同的習俗，但南北部卻是食用完全不同的蔬菜。

貼文一出後，許多網友也回應「小時候草莓是學刺波」、「草莓不是刺波嗎？」、「想起很久以前的台語挑戰」、「第一個不會，但有聽過刺波，其他會講。我南部人我驕傲」、「補充一下刺波比較像野莓」。針對不懂拼音的民眾，教育部設有閩南語常用詞辭典，點擊就可以聽到正確讀音。