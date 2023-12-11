劉昌平獎學金 他學佛還想習中醫

「劉昌平先生紀念獎學金」昨舉行贈獎典禮，有廿名表現傑出的大學一年級新生，從一百九十人中脫穎而出，得主將各獲贈獎金兩萬元。聯合報執行董事項國寧表示，該獎項贈獎對象為大一新生，希望實質鼓勵大學新鮮人，且設「非山非市偏遠地區組」，盼能減少教育上的城鄉差距。

劉昌平先生紀念獎學金是由徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會共同主辦，旨在鼓勵及獎助認真向學的大學新生，同時為鼓勵非山非市偏遠地區高中（職）畢業生，特別規畫非山非市偏遠地區組。

項國寧致詞時指出，劉昌平先生紀念獎學金的贈獎對象為大一新生，希望實質鼓勵大學新鮮人用心向學，且部分得獎同學來自非山非市地區，希望減少教育上的城鄉差距。他也說明，該獎項為好友情誼的體現，東吳大學董事長王紹堉為懷念聯合報已故副董事長劉昌平，特捐助並設立這一紀念獎學金。

申請的同學除高中、高職三年國、英文平均須達七十分（含）以上外，須撰以「為什麼選擇就讀『』系，我希望能…」為題的短文。

獲獎的佛光大學佛教學系學生林柏安並非應屆高中畢業生，他過去兩年在台灣科技大學就讀資工系，但後來發現這並非己志，並有因緣接觸佛法。考上佛教學系後，他希望畢業能再進修考取學士後中醫系，結合佛學與中醫幫助更多的人。

非山非市偏遠地區組的得獎學生温冠華剛進台科大資工系，他表示出身偏鄉，從小學習得靠自己。他在高中時被選為學校的技藝競賽全國賽選手，想在比賽中證明自己是不平凡的人，每天從早上八點練習到晚上十點，最終成為全國冠軍，並於致詞時說，不管身處何處，「你想讓自己成為什麼樣的人，才是最重要的」。