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為什麼古人寫文言文？ 呂捷：知識的傲慢「就是要讓你看不懂」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
為什麼古人要寫文言文？呂捷表示，可以稱這種現象叫做「知識的傲慢」，也可以稱之為「學術密碼」。圖／華視提供
為什麼古人要寫文言文？呂捷表示，可以稱這種現象叫做「知識的傲慢」，也可以稱之為「學術密碼」。圖／華視提供

108課綱文言文比重近日再掀討論。至於為何古文如此精簡？補教名師呂捷在臉書「呂捷歷史-朕即天下！」表示，「就是要讓你看不懂」。一段毫無意義的對話，一旦出現在偉人的日記裡面，經過後人各家學派的堆疊解釋，給其道德意涵、民族大義，如果這名偉人又身處亂世，穿鑿附會後，並且編入國文課本。

呂捷說，他推測以前的人實際講話並非像文言文，2500年前文字只能刻在竹簡上，因此所有的對話為了刻寫方便、流傳後世，必須精簡、精簡再精簡。後來發明了造紙書、印刷術，甚至宋代時畢昇還弄出活字印刷。

為什麼古人還是要寫文言文？呂捷表示，有一個腹黑的說法。古代財富是教育的門檻，要讀書識字並不容易。知識的話語權就變成權貴階級的專利，也就是一種特權。既得利益者自然不會輕易的把福利放出來，「即便你有基礎的識字能力，也要寫得讓你看不懂」。

他表示，就算是你天縱英明，滿周歲就認得「之、無」二字，也可以說你理解錯誤，因為解釋權被他們壟斷了。

至於出生寒門例如像歐陽修，呂捷表示，好不容易一舉高中，變成了權貴一族，當然會更加珍惜十年寒窗苦讀的成果。「所以一樣要寫到讓你看不懂」。可以稱這種現象叫做「知識的傲慢」，也可以稱之為「學術密碼」。就像法律條文，寫的都是中文，但是你就是看不懂，「這樣他們才可以繼續掌握優勢」。人性而已。

呂捷表示，古文看懂就好，從古至今解釋論語的人多，各派別的說法不一各持己見。但不是孔子本人，也沒有要做學術研究。硬是去參透每個字的解釋、各門派的說法，只會讓閱讀變的艱澀且索然無味。這一次很多跳出來力挺的，「要嘛就是靠這個吃飯的（掌握學術密碼），要嘛已經脫離學生時代不用考試了」。

網友說，「我的國文老師也是這麼說的，古人講話很白話，而且充滿各地方言，文言文在古時候，ㄧ是為精簡刻字，二是後來變成知識密碼，而且很多文言文都很容易被穿鑿附會賦予很多雙關的意義，其實原本根本只是無意義的日常」、「就把文言文當外文學習就好，想學就去讀，不想學，地球一樣轉動」、「說支持的清一色不是學生」、「其實是為了『譙人不帶髒字』而產生的」、「當代有當代的語言，現代有現代的語言，我真的不相信沒有文言文就會學不好忠孝仁愛禮義廉恥」。

文言文 呂捷 密碼

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