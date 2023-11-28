折1隻紙鶴賺3毛！體驗做家庭代工小朋友喊「好辛苦」

台灣低收入戶與中低收入戶人數占總人口數2.5%，據統計，弱勢家庭孩子平均每餐僅有32元；北高雄家扶中心日前舉辦「甘苦生活節-幸福扶利社」活動，邀請弱勢家長進到社區帶領親子做「家庭代工」體驗，活動40分鐘，平均每人只賺38元，孩童當場直呼「做得好累怎麼才這麼少！」

弱勢家庭常面臨照顧與工作蠟燭兩頭燒的處境，家長為了照顧年幼孩子或生病家人，常選擇做家庭代工；帶領活動的扶助家長表示，此次製作「髮夾」與「紙鶴」，1個髮夾可賺0.1元、1隻紙鶴折完可換得0.3元，活動40分鐘，每個人平均賺38元，讓許多孩子們直呼「做得好累怎麼才這麼少！」

家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》統計發現，平均每位孩子一餐僅有32元，且有54.3%家庭每月餐食花費未達萬元。參與活動的孩子事後拿賺的錢挑選餐食，發現金額微薄、選擇非常少，體認到家庭代工的辛苦與大人賺錢的不易。