王惕吾獎學金獲獎率7.4% 名單揭曉

一一二年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，來自全國各大學院校廿四位同學獲獎，研究生每位獎學金三萬元，大學生二萬元，各十二人，總獎金六十萬元。

今年報名申請三九四件，三二五位通過初審，最後獲獎率百分之七點四。主辦單位聯合報系文化基金會表示，申請獎學金除學年成績之外，尚須撰寫「生成式ＡＩ帶來的好與壞」短文一篇，來自各大學各科系同學們精彩發揮，展現「數位原生世代」對ＡＩ的優異直覺與敏銳度，脫穎而出獨特的見解，潛力無限，獲得評審們的一致讚賞。

得獎名單如下（依學校別）：

研究所組：台大生化科學研究所邱智昊、機械工程學系許富淳、中國文學系黃宗智、資訊管理研究所蘇奕丞、新聞研究所陳曉芙；台師大大眾傳播研究所王品力、翁靖祐；陽明交大科技管理研究所蘇子豪、傳播研究所鄭雅嫚；銘傳大學新媒體暨傳播管理學系白洪綠；北醫大牙醫學系吳亞芯；台北大學法律學系一般生組陳旺池。

大學部組：世新大學新聞學系胡玟惠、班詠絜；中原大學應用數學系呂亞樵；淡江大學大眾傳播學系林雨靜；中正大學傳播學系張允軒；台大社會工作學系郭志鵬；中山醫學大學醫學系游晉瑋；嘉義大學應用歷史學系黃國銓；東海大學法律學系黃琨庭；體育大學體育推廣學系廖奕綸；清大工學院學士班鄭羿羚；政大歷史學系謝宣及。