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模擬考英文作文成績有「神秘規律」？ 師大附中：已要廠商重新批閱

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
師大附中上月底高三生參加全模，英文作文成績卻被發現有「神秘規律」，質疑批改有出現漏洞。圖／聯合報系資料照
師大附中上月底高三生參加全模，英文作文成績卻被發現有「神秘規律」，質疑批改有出現漏洞。圖／聯合報系資料照

學測倒數50天，學生們都如火如荼準備，學校也會定期舉辦模擬考，讓學生瞭解自己程度，但師大附中上月底高三生參加全模，考完拿到成績卻發現，多數學生英文作文成績等於所寫行數除以2的「神秘規律」，質疑批改品質有問題，校方表示，已要求廠商收回重新批閱，最快也需要一周時間。

師大附中日前舉辦高三學測前模擬考，卻有多位學生反應，英文作文模擬考成績出現神秘規律「班上學生寫34行得17分、寫28行得14分、寫14行得7分、寫23行得12分。」成績竟與所寫行數除以2一模一樣，而且還不止一位學生，學生統計至少10個班級有此狀況，質疑委外廠商批改標準有漏洞。

校方得知消息後，已當面向廠商說明狀況，並要求廠商全面回收檢視並全部重新批閱，並要求廠商盡速將重新批閱後成績提交學校，後續總體成績處理情形會在與廠商討論後再告知學生們處理情況，校長室秘書陳如寬說明，學校有700多份作文試卷，重新批改完需要最少一周時間。

陳如寬說，這次學校考的是全國模擬考，參與學校較多，批改老師部分則是有廠商聘請，可能批改量較大，礙於時間壓力才出現疏漏，過去沒有這類狀況發生，也沒有學校有反應類似狀況，後續也會和廠商釐清，廠商也有向校方道歉表示會更嚴謹處裡。

據了解，模擬考並非由教育部或教育局舉辦，是各校聯合找廠商出題，例如北模、中模、全模等，批改作業則是依各校相互討論，以北市高中職模擬考為例，中英作文考完大多是由學校老師批改。

學測 師大附中 英文

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