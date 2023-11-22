稱「3成私校兼任鐘點優於公立」引學界怒火 教部改口：是優於或等於

高教工會昨赴教育部前，揭露全台近六成私立大專校院，長達30年未調漲兼任教師鐘點費，並向金氏世界紀錄提出申請。但教育部長潘文忠表示，國內有32%私校兼任鐘點費「優於」公立大學基準，錯誤言論再度引發學界不滿，教育部今天（11/22）傍晚則表示是約有32%私立大專校院「優於或等於」公立標準。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，根據教育部大專校院校務資訊公開平台資訊，未有任何一所私立大專校院兼任教師鐘點費高於公立學校，全台僅中華福音神學研究學院一所學校，兼任教師鐘點費高於公立學校標準。

陳書涵表示，許多私立大專校院兼任教師昨日看到潘文忠回應後紛紛來電，表示身在教育現場，還未聽聞過任何一所私校兼任鐘點優於公立學校，若教育部真有相關名單，應該公告周知供各界效尤。

對此，教育部傍晚除更正說法也回應，針對私立學校兼任教師鐘點費，是依據「專科以上學校兼任教師聘任辦法」規定，由學校審酌教學需要及財務狀況核實訂定，各校支給基準並明文規定不得低於辦法訂定時的數額。

教育部也說，自105年開始，對私立大專校院經費獎補助規定中，明定私校調整兼任教師鐘點費至公校標準者，所需經費差額由教育部給予一定比例補助；而111年開始，再提高獎勵經費核算方式，最高可核給補助差額七成，實質減輕各私校調升兼任教師鐘點費的財務負擔。