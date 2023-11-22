新竹縣府與陽明交大合推縣立實中 曾聖凱：不要再甩鍋給大學

為解決新竹地區高中量能不足問題，新竹縣長楊文科今召開記者會宣布將與陽明交大共同推動新竹縣立實驗高中，預計115學年度起招收4班。對此民進黨竹縣二選區立委參選人曾聖凱表示新竹縣府不應該將量能不足問題再甩鍋給大學。

曾聖凱指出，興辦附中對於沒有設置師培學院、學程的大學而言其實是不小的負擔，今天新竹縣府宣布內容對於陽明交大實驗中學的校地、預算等，都還沒有完整的規畫，新竹縣的中等教育政策應該還是要回到教育部跟地方教育局共同協調量能，不要又把責任丟給大學。他說「大學端沒有義務負擔中等教育的教學量能」。

116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8千人，新竹縣政府盤點新竹縣市預計將增額1677人，預計增加24到27班，新竹縣宣布與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，預計115學年度起招收4班，同時湖口高中和六家高中將增班，文興國中將改制為完全中學。

曾聖凱正面看待縣政府所提出的增班增校方案，但他指出解決名額不足問題應由中央和地方來共同來努力，不應該再次甩鍋給大學，縣政府現行的提案除了湖口、六家2校增班外，文興高中跟陽交大附中都要到 115、116 學年度才能上路，沒有辦法立即性的解招生名額不足的問題。

曾聖凱強調招生員額已經是結構性的不足，縣政府提出的數據只聚焦在龍年學生人數會成長的部份，忽略現在新竹縣人口基數已經增加。他指出，中央相當重視地方的需求，國教署昨天已宣布明年起到116學年度將於竹竹苗新增29班，其中新竹縣113至115學年共增加19班、增額650名，不足部分再由各縣市自行增校。