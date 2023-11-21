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超額年金1年500萬 私校盼補助

聯合報／ 記者李芯／台北報導

少子女化的趨勢下私校辦學不易，各校不斷要求教育部應提高補助，以維持辦學水準，其中有私校校長指出，私校退休超額年金的負擔愈來愈重，從四年前，每年一百多萬元，至今將近五百萬元，未來每年的負擔恐破千萬元，希望教育部可補助。

教育部高教司司長朱俊彰表示，第一次聽到超額年金的問題，會持續討論，是否有機會調整政府的負擔。

立法院教育及文化委員會昨日召開少子化浪潮下如何協助私立大專院校維持辦學品質的公聽會，私校校方與教師相當關注超額年金議題。由於一般公務人員每月可請領養老年金給付中，超過基本年金率計得的金額，就是所謂的「超額年金」，現行法規規定，私立學校教師的超額年金，由政府及學校各負擔百分之五十。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥在會中提到，私校退休超額年金對私校的負擔愈來愈重，南部某間科技大學曾反映，四年前每年僅需負擔一百多萬，現在將近五百萬元，預估四年後恐超過一千萬元。他期待政府能分擔學校超額年金的費用，否則私校難以平衡相關成本。

東海大學人事室主任賴富源也指出，隨退休教職員累計人數愈來愈多，東海每年約需負擔一千多萬元，且逐年增加，希望教育部考慮給予補助。元智大學人文社會學院院長劉宜君建議，政府雖已補助七成私校教師薪水，但補助內容應考慮私校退撫補助的超額年金。

教育部 教師 東海大學

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