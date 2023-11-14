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私校退場條例 教育工會呼籲保障特色私校再生

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導
立委吳怡玎（右二）與台北教育工會等團體上午在立法院舉行「私校退場條例是私人興學的地獄門！」記者會，呼籲政府應亡羊補牢及時增修保障優質特色私校再生條文，不應失慮不察築起一道道限制私校換手轉場良善經營辦學的惡法高牆。記者曾學仁／攝影
立委吳怡玎（右二）與台北教育工會等團體上午在立法院舉行「私校退場條例是私人興學的地獄門！」記者會，呼籲政府應亡羊補牢及時增修保障優質特色私校再生條文，不應失慮不察築起一道道限制私校換手轉場良善經營辦學的惡法高牆。記者曾學仁／攝影

立委吳怡玎與台北教育工會等團上午在立法院舉行「私校退場條例是私人興學的地獄門！」記者會，表示「私立高級中等以上學校退場條例」在111 年 5 月11 日公布施行，對於已審議認定之專案輔導學校，期滿被命令停招後，緊接停辦、解散清算程序，影響教職員工之工作權，罔顧學生安穩受教學習權。

記者會呼籲政府應亡羊補牢及時增修保障優質特色私校再生條文，不應失慮不察築起一道道限制私校換手轉場良善經營辦學的惡法高牆。

立委吳怡玎（右）與台北教育工會等團體上午在立法院舉行「私校退場條例是私人興學的地獄門！」記者會，呼籲政府應亡羊補牢及時增修保障優質特色私校再生條文，不應失慮不察築起一道道限制私校換手轉場良善經營辦學的惡法高牆。記者曾學仁／攝影
立委吳怡玎（右）與台北教育工會等團體上午在立法院舉行「私校退場條例是私人興學的地獄門！」記者會，呼籲政府應亡羊補牢及時增修保障優質特色私校再生條文，不應失慮不察築起一道道限制私校換手轉場良善經營辦學的惡法高牆。記者曾學仁／攝影

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記者會 立法院 私校 吳怡玎

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