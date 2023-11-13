9成民眾不同意大麻合法化 民團呼籲落實校園反毒教育
知名網紅持有並吸食大麻遭檢警搜索新聞沸沸揚揚，再度引發台灣大麻合法化的討論，國教行動聯盟與台灣共善促進協會今日公布「台灣大麻合法化意見調查」問卷完整調查報告，結果發現有9成以上民眾不同意大麻合法化。兩會呼籲應清楚定義「大麻素製劑」及「醫療用大麻」，並且落實校園反毒教育。
國教盟近日公布台灣家長最關心的教育議題調查結果，大麻毒品防制高居第二名。對此，國教盟及共善協會召開記者會發布「台灣大麻合法化意見調查」問卷完整調查報告，為我國第一次針對大麻知識與態度的大型調查，已發表於國際期刊「BMC Public Health」。
國教盟指出，這份調查是由醫護專長學者研擬，經各團體協助透過網路發放，共計回收39971份問卷，有效樣本為38502份。問卷內容分為「大麻合法化知識」、「大麻合法化態度」、「基本資料」與「質性調查」4個部分，其中「您同意臺灣大麻合法化嗎？」填答統計顯示共有93.5％民眾不同意、5.1％同意、1.4％無意見，顯示絕大多數民眾不支持開放大麻合法。
國教盟及共善協會邀請專業醫師、學者專家對問卷結果進行回應，並對我國大麻防治對策提出建言，同時把調查結果將轉達各總統候選人競選辦公室、立法委員、相關主管機關。兩會及學者專家對此共提出幾點呼籲，首先是清楚定義「大麻素製劑」及「醫療用大麻」，廣泛宣導告知大眾。兩會指出，前者有美國FDA管控且證明有療效，後者的安全性與療效不明，應加強醫療從業人員對大麻的認識及警覺，當精神狀況不穩病患就診時，更要考慮是否有大麻使用。
兩會還要求落實校園反毒教育，防制青少年使用大麻，同時充分揭露國外大麻使用真實狀況，國外開放大麻後吸食者及就醫者反而倍增。
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