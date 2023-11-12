她奪幼兒教具金手獎獲海外見習資格 盼透過教具讓孩子認識世界

高雄市三民家商學生曾元歆在112學年度「全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」中，獲得幼兒教具金手獎第一名，將由教育部安排到海外進行短期見習。曾元歆說，教具讓小朋友理解抽象概念，因此期盼自己能透過教具幫助他們認識這個世界；能獲得金手獎是大家一起努力的成果，謝謝一路上陪伴及協助自己的老師及同學。

曾元歆喜歡跟小朋友互動，也喜歡動手製作物品，因此選擇就讀幼兒保育科。他說，幼兒教具能讓小朋友透過教具的操作，理解抽象的概念，以交通安全為例，這個概念對孩子來說很抽象，但可以透過教玩具，讓孩子在遊戲中知道交通安全的重要，這就是教具運用的意義。

教具製作對曾元歆來說是一個使命，他希望自己能不斷製作出好的教具，幫助幼兒園小朋友認識這個世界，陪伴小朋友們長大。即使過程充滿疲憊感及挫敗感，他都告訴自己要堅持下去，也從不後悔自己的選擇。

本次技能競賽的題目是曾元歆沒有練習過的，但靠著平常的經驗累積，比賽時馬上切中作品方向，並以平常心應戰。「因為喜歡而投入是一件很棒的事」。曾元歆表示，就算在製作幼兒教具時，常頭腦卡關想不出來，但憑著對教具的熱情與信念，能不斷驅使自己去面對、解決問題。

教育部表示，技藝競賽是培養學生創造力、解決問題的能力和團隊協作精神的搖籃，通過實際操作和實習經驗得以強化，比賽過程中，學生還能夠與來自不同學校和地區的同學交流，學習到不同的技藝和文化，是相當寶貴的經驗。

112學年度「全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」於11月9日圓滿落幕，自全國共有316名菁英選手參與3天的激烈競賽，最後選出52名金手獎、92位優勝，合計144名優秀選手，其中各職種前2名金手獎選手，教育部將安排到海外進行短期見習，讓優秀選手的技能與視野接軌國際。而成績優異的獲獎者，能取得參加四技二專技優保送入學與技優甄審入學的加分資格。