靜宜率先舉辦參與式學習研討會 分享創新教學方案

靜宜大學教學發展中心率全國之先舉辦「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，以「轉動學習之輪：自主賦能、參與驅動」為主題；由11位跨領域專家學者發表「策略與行動」、「多元與創新」、「跨域與永續」等領域的精闢研究成果。

靜宜大學校長林思伶說，「參與式學習」是全球教育重要趨勢，她以該校的研究指出，「參與式學習」需具備學習目標及系統性內容，同時引導學生在學習場域能實務參與及動手實作。授課教師並對學生的學習結果，給予具體回饋與學習確認；檢測及評量工具也很重要，最後還要能充分轉移及應用學習成果。

靜宜大學教務長鄭志文表示，參與式學習是新興議題，目前全台大專院校尚未以研討會形式展現成果；靜宜透過「參與式學習暨教學實踐研究研討會」分享交流，並激發創新思考，讓參與式學習及教學實踐成為新的目標及趨勢。

參與研討會的專家學者在「策略與行動」主題中，發表「專題導向學習於工程力學課程的研究」、「融入心智圖於英語課程的行動研究」；並以「3D列印筆應用於解剖生理學骨骼肌肉系統的實作教學」、「參與式學習評量機制探討：以實境遊戲設計為例」等研究，展現「多元與創新」的教學方法。

在「跨域與永續」主題中，分享「透過里山的永續餐盤—以永續飲食為主題之地方探索式學習課程發展與評量」、「運用學習單撰寫課程筆記提升生理學的學習成效之探討」、「以設計思考模式導入包裝設計教學與在地農產鏈結實務計畫」等創新教學方案。

111學年大一生是108課綱考招新制的第一屆學生，靜宜校方特以「靜宜大學研究關鍵第一年，以校務研究觀點探究大一新生的學習與高中表現關係」為題，探討108課綱學生的大一與高中時期學習表現與差別。研究顯示高中時期參與程度較高的學生，在一年參與式教學後，呈現出較好的學習及成果表現；也證明靜宜推動參與式學習能對接及符合108課綱教學與教育方針。