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靜宜率先舉辦參與式學習研討會 分享創新教學方案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜率先全國舉辦「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，分享創新教學方案。圖／靜宜大學提供
靜宜率先全國舉辦「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，分享創新教學方案。圖／靜宜大學提供

靜宜大學教學發展中心率全國之先舉辦「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，以「轉動學習之輪：自主賦能、參與驅動」為主題；由11位跨領域專家學者發表「策略與行動」、「多元與創新」、「跨域與永續」等領域的精闢研究成果。

靜宜大學校長林思伶說，「參與式學習」是全球教育重要趨勢，她以該校的研究指出，「參與式學習」需具備學習目標及系統性內容，同時引導學生在學習場域能實務參與及動手實作。授課教師並對學生的學習結果，給予具體回饋與學習確認；檢測及評量工具也很重要，最後還要能充分轉移及應用學習成果。

靜宜大學教務長鄭志文表示，參與式學習是新興議題，目前全台大專院校尚未以研討會形式展現成果；靜宜透過「參與式學習暨教學實踐研究研討會」分享交流，並激發創新思考，讓參與式學習及教學實踐成為新的目標及趨勢。

參與研討會的專家學者在「策略與行動」主題中，發表「專題導向學習於工程力學課程的研究」、「融入心智圖於英語課程的行動研究」；並以「3D列印筆應用於解剖生理學骨骼肌肉系統的實作教學」、「參與式學習評量機制探討：以實境遊戲設計為例」等研究，展現「多元與創新」的教學方法。

在「跨域與永續」主題中，分享「透過里山的永續餐盤—以永續飲食為主題之地方探索式學習課程發展與評量」、「運用學習單撰寫課程筆記提升生理學的學習成效之探討」、「以設計思考模式導入包裝設計教學與在地農產鏈結實務計畫」等創新教學方案。

111學年大一生是108課綱考招新制的第一屆學生，靜宜校方特以「靜宜大學研究關鍵第一年，以校務研究觀點探究大一新生的學習與高中表現關係」為題，探討108課綱學生的大一與高中時期學習表現與差別。研究顯示高中時期參與程度較高的學生，在一年參與式教學後，呈現出較好的學習及成果表現；也證明靜宜推動參與式學習能對接及符合108課綱教學與教育方針。

綜合座談由靜宜教務長鄭志文、教學發展中心主任申惠豐及大葉大學教學資源中心主任鄭孟玉共同主持，期待在交流、問答及思辨中，激發與會者對參與式學習及教學實踐的創新觀點，也為台灣教育帶來更好的新未來。

靜宜透過研討會分享交流，並激發創新思考，讓參與式學習及教學實踐成為新的目標及趨勢。圖／靜宜大學提供
靜宜透過研討會分享交流，並激發創新思考，讓參與式學習及教學實踐成為新的目標及趨勢。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，由11位跨領域專家學者發表精闢研究成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「參與式學習暨教學實踐研究研討會」，由11位跨領域專家學者發表精闢研究成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過「參與式學習」帶領互動、引領參與，並改變學習思維，協助學生面對多元與專業的未來。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過「參與式學習」帶領互動、引領參與，並改變學習思維，協助學生面對多元與專業的未來。圖／靜宜大學提供

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108課綱 靜宜大學

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