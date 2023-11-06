文史科系停招浪潮 學者促檢討教育政策
【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】
「文化與文字是好東西，但在台灣，這麼好的東西，卻有人要把它丟掉！」知名作家張曉風與中文系學者5日於記者會指出，語文是重要的軟實力，不應受到政治意識形態干擾。曾任中華語文教育促進協會理事長的段心儀指出，政府過度倚重雙語教育，變相壓縮了中文系人才的出路，盼能政府能重新檢討教育政策。
表達能力是基礎
歷史教育新三自運動協會5日召開「蔡英文政府教育政策總體檢：去古文化的國文教育」記者會，陽明大學教授、知名作家張曉風強調，文化與文字是好東西，但在台灣，這麼好的東西，卻有人要把它丟掉。
嘉義大學應用歷史系教授吳昆財受訪時則說，面對少子化，大學都面臨到學生減少的問題，文史哲科系更是首當其衝，但掌握語言有助於更好的「表達」，也有助於理解學科專業，所以盼社會能更注重文史哲的價值。
「文言文與白話文是可以兼容並蓄，不相妨害的，」退休師範大學國文系教授林保淳指出，學習文言文能夠讓學生理解字辭的結構與運用方式，也是窺見中華歷史、文化與思想的重要管道。他也坦承，過去中文教育太過注重「傳統道德」，但古文中也有許多有文化深度，更能與現今價值呼應的優美文章。
學AI也要中文能力
退休的高中國文老師段心儀指出，世新大學中文系將在114年度停招的消息一出，大眾認為主要原因是「少子化」與「文科出路差」。但她強調，此狀況也與國家文化政策息息相關，像政府實施雙語國家政策，將雙語視為專業能力，相對壓縮中文系人才的出路，也導致中文系招生困難。
她進一步指出，面對中文系退場的浪潮，許多人文科系都開始尋找出路，如透過「中文」訓練AI，發展大數據科技等方式，協助文科生找出路，但這些科技的核心是「足夠的語言能力」，在語言能力也應有嫻熟的掌握程度。
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