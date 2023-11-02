高市30家「雙語友善商店」 這裡英語點餐享折扣 學生：多買幾杯就會了

高雄市教育局落實雙語教育，走出校園與店家合作，邀集特色商家響應成立「高雄市雙語友善商店」，已有30家商店響應，地點從市區到偏鄉。學生們興致勃勃反映，其實英語點餐也沒那麼難，多點幾次就會了，有的商家還會提供折扣。

目前「雙語友善商店」以旗津、鼓山、鹽埕區響應店家最多，六龜也有，這些區多觀光景點，國際遊客人數眾多，因此商店業主多有機會使用雙語。購物是每個人天天都會遇到的生活情境，如果學生善加利用，會讓使用雙語變得很有感，也很有趣。首間雙語示範商店為「葳林爵閣」手搖飲（Winnie Drinker）小港店，店員們能全天時段提供英語服務，除了增加語言學習的實境感，也讓孩子買飲料時充滿闖關的挑戰樂趣。

中山國中校長尹昱文實際帶著學生到雙語示範店購買飲料，看到每個孩子都開心用英文點餐，還要加冰、加糖跟加料，感覺十分有成就感。學生說，「原來英文不難，多買幾杯就會了。」

壽山國中校長林宜家表示，學校在彈性課程裡規畫「購物樂」系列，不僅教導學生英文購物，還教導學生各種行業裡的「雙語服務」，讓學生能使用英文當「顧客」，也運用英文當「老闆」，甚至跟職業探索結合在一起，孩子發現提升語言能力，也可能提升就業的機會，一舉數得。

旗津國中校長黃火炎說，學校開始宣傳雙語友善商店以來，旗津多家店舖立即響應，學生也發現原來生活圈充滿應用英文的機會，而且學校附近的麵包店全時段都可以提供雙語服務，學生也習慣在店裡採用全英文購物。旗津商圈裡還有冰店、咖啡店、海產店等都紛紛成了「雙語友善商店」，旗津鄉親都願意為孩子的雙語學習盡心力。

「葳林爵閣」手搖飲連鎖店老闆王淙栩是留美碩士，對員工也定期進行雙語的職能培訓，他說很多外國人都喜歡到飲料店點餐學中文，讓他想到，可以同樣為學生提供英文服務。台灣最有名的就是手搖飲店，如果店家都能成為語言學習的據點，孩子就不缺練習英文的場域。為了響應雙語商店的活動，年底前「葳林爵閣」旗下小港、和平、至善店，都會舉辦雙語點餐折5元的優惠，鼓勵更多孩子來雙語練習。