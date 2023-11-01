老師小孩也要管！校園濫訴狀況不斷 全教總：應修法改善

「老師的孩子怎麼沒有就讀本校？」、缺乏證據的體罰指控，家長濫訴不斷，學校卻都要依法召開校事會議進行調查，學校已成準法院！全教總理事長侯俊良1日於記者會呼籲，小事不需要校事會議，也不用列入調查，呼籲以比例原則修改解聘辦法，包括台中、南投與台南等地方教育工會代表也都到記者會講述濫訴經驗。

全教總10月17日曾召開記者會強調，109年解聘辦法詳細規畫不適任教師處理流程，但教育現場處理名目繁多的各類事件，出現濫訴的狀況。教育部當時表示，實務上師對生樣態因處理機制不同，確實易多軌並行；為完善處理機制，教育部已召開研修討論會議。

教師動輒得咎

侯俊良1日痛斥，教育部的回應根本是牛頭不對馬嘴，所以這次才會與各地方教育工會再度召開記者會。他說，目前狀況面對任何投訴，均被要求「停聘解聘不續聘」的調查程序，最後結果就是老師動輒得咎，本來是關心學生的肢體接觸，但卻被擴大解讀為體罰，更屢屢接到家長的投訴。

台中市教師職業工會理事長張永青表示，在教師解聘辦法的約束下，教師深怕被家長投訴，導致輔導與管教綁手綁腳。他更指出，校事會議與調查員組成，越來越向法律專業傾斜，調查宛如警察查案，反而忽略的教育專業。

老師小孩也要管

「現在只要有人檢舉，就是雞毛蒜皮也要管，與教學無關的事情也調查，」南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖強調，曾有案例是有家長投訴「老師小孩有沒有就讀本校」，但這完全無關教學的事情，也要列入調查，還要寫調查報告。

臺南市教育產業工會理事長陳葦芸更舉例說，曾有老師遭到投訴有體罰狀況，但相關投訴卻缺乏人事時地物，這種沒有相關證據的投訴本應不用受理，但主管機關還是強烈要求學校召開校事會議進行調查。

全教總呼籲，面對教師不適任的狀況，教育部應考量比例原則與保留原則，不應鼓勵濫訴狀況，加重學園的行政負擔，要求教育部應收回解聘辦法修正草案的內容，後續案件調查小組的組成也應更重視教育專業。

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