112年全國語文競賽2443人與賽 文星官圈選好手金榜題名

「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽，今天在高雄市美麗島捷運站「光之穹頂」舉行開幕記者會。高雄市副秘書長張家興、教育部終身教育司長李毓娟、高雄市教育局長謝文斌等手持文昌筆擔任「文星官」，圈選出「金榜題名」的優秀選手，祝全國好手在各項競賽獲得佳績。

全國語文競賽分為國語、閩南語、客語及原住民族語4大語別，各語別分為國小、國中、高中、教師、社會5大組；各語別包含朗讀、演說/情境式演說、字音字形、寫字、作文及本土語文讀者劇場團體競賽等189個項目。今年有2443位好手參加，展現多元文化之精神與各族群語言的獨特。

今年大會主題標語為「文星高照」，以「高雄」、「文星高照」的「高」字，展現一層層以書卷疊加而成的無涯學海，傳遞選手們在語言領域孜孜不倦，讀萬卷書行萬里路，發現不同語言的各自精彩之處。文星綻放光彩引領學子前行，高照競賽之路、獲得美好人生殊榮與經歷。

中華藝校學生在開幕記者會中演出，透過新世代熱情活力與跨領域的多元藝術表現，呈現台灣多元族群文化之美。高雄市副秘書長張家興、教育部終身教育司長李毓娟、高雄市教育局謝文斌局長等來賓，上台擔任「文星官」，手持「文昌筆」圈點影片中的競賽好手，象徵為參賽選手《金榜題名》，獻上滿滿的祝福。

張家興表示，112年全國語文競賽在左營國中、新莊高中及七賢國中展開各項競賽。高雄市為爭取全國佳績，去年11月起各級學校已開始陸續舉辦校內初選，在學校與指導教師的指導下，於今年9月高雄市語文競賽脫穎而出，有229名選手將代表高雄市。