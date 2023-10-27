112年全國語文競賽2443人與賽 文星官圈選好手金榜題名

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副秘書長張家興（右三）等來賓手持文昌筆擔任「文星官」，圈選出「金榜題名」的優秀選手，祝全國好手在各項競賽獲得佳績。記者徐如宜／攝影
高雄市副秘書長張家興（右三）等來賓手持文昌筆擔任「文星官」，圈選出「金榜題名」的優秀選手，祝全國好手在各項競賽獲得佳績。記者徐如宜／攝影

「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽，今天在高雄市美麗島捷運站「光之穹頂」舉行開幕記者會。高雄市副秘書長張家興、教育部終身教育司長李毓娟、高雄市教育局長謝文斌等手持文昌筆擔任「文星官」，圈選出「金榜題名」的優秀選手，祝全國好手在各項競賽獲得佳績。

全國語文競賽分為國語、閩南語、客語及原住民族語4大語別，各語別分為國小、國中、高中、教師、社會5大組；各語別包含朗讀、演說/情境式演說、字音字形、寫字、作文及本土語文讀者劇場團體競賽等189個項目。今年有2443位好手參加，展現多元文化之精神與各族群語言的獨特。

今年大會主題標語為「文星高照」，以「高雄」、「文星高照」的「高」字，展現一層層以書卷疊加而成的無涯學海，傳遞選手們在語言領域孜孜不倦，讀萬卷書行萬里路，發現不同語言的各自精彩之處。文星綻放光彩引領學子前行，高照競賽之路、獲得美好人生殊榮與經歷。

中華藝校學生在開幕記者會中演出，透過新世代熱情活力與跨領域的多元藝術表現，呈現台灣多元族群文化之美。高雄市副秘書長張家興、教育部終身教育司長李毓娟、高雄市教育局謝文斌局長等來賓，上台擔任「文星官」，手持「文昌筆」圈點影片中的競賽好手，象徵為參賽選手《金榜題名》，獻上滿滿的祝福。

張家興表示，112年全國語文競賽在左營國中、新莊高中及七賢國中展開各項競賽。高雄市為爭取全國佳績，去年11月起各級學校已開始陸續舉辦校內初選，在學校與指導教師的指導下，於今年9月高雄市語文競賽脫穎而出，有229名選手將代表高雄市。

李毓娟指出，語文是凝聚國家文化與內涵的具體呈現，今年試辦讀者劇場第二年，帶動學校教學課程設計的改變，營造更真實的語言使用情境，提升學生學習本土語文的動機。顧及賽程安排且為提供更舒適的競賽環境，賽事首次延長為兩日，第一日為團體賽、第二日為個人賽。比賽及活動相關資訊可上官網查詢https://language112.eduweb.tw/Module/Home/Index.php。

「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽。記者徐如宜／攝影
「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽。記者徐如宜／攝影
「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽。記者徐如宜／攝影
「112年全國語文競賽」11月25日、26日在高雄舉行，各縣市有2443位好手與賽。記者徐如宜／攝影
中華藝校學生在「112年全國語文競賽」開幕記者會上演出。記者徐如宜／攝影
中華藝校學生在「112年全國語文競賽」開幕記者會上演出。記者徐如宜／攝影

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高雄市 語言 語文競賽

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