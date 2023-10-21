北市幼兒園違規頻傳爆不當管教 汪志冰質疑業者6千元罰不怕

北市幼兒園違規事件層出不窮，今年到8月已有65家且不當管教案件有4件，議員汪志冰批教育局開罰僅6000元，業者罰不怕，累犯者甚至還通過評鑑，因此要求加強稽查、建請教育部修法提高罰鍰。教育局表示，因應中央修法，今年新增對幼兒不當對待的違規樣態，也承諾加強無預警稽查，強化幼兒安全保護機制。

汪志冰指出，北市幼兒園722家，教育局每年輪流稽查約210家，2020年發現80家違規、2021年41家、2022年58家，今年1至8月攀升至65次。3年8個月來，常見違規包含未具教保服務人員資格從事教保服務56次、超收費用44次、超收幼生35次等，48家累犯中有一家高達6次裁罰記錄。

她說，幼兒園違規與園務管理有關，恐衍生師資專業度不足、無法全面照護，北市今年就發生4件不當管教案件，教育局卻僅裁罰6000元，難有遏阻效果。依據幼兒園評鑑辦法，幼兒園每5年均要接受基礎評鑑，累犯業者還能過關，質疑評鑑機制有何作用。

教育局長湯志民回應，幼兒園將本求利，節省人力、擴充空間、便宜行事等行為容易出現，教育局稽查都會注意，若有違規立刻裁罰，過去曾罰過50多萬元，現在平均6000至6萬元不等。

湯志民坦言，幼兒園要達到好品質確實有難度，需經師資、環境等各方面努力才做得到。他承諾針對幼兒園辦學、老師增能舉辦研習，幼兒園評鑑不佳就裁罰，也會將違規事項納入評鑑參考，但因幼兒園評鑑辦法為中央統一標準，將再向教育部反映。

教育局補充說明，中央今年修訂施行幼兒教育及照顧法、教保相關人員違法事件調查處理辦法，幼兒園不當對待案件改由教育單位裁處，教育局今年裁罰幼兒園態樣新增「對幼兒不當對待」，近3年疑似違法對待事件無明顯增長。中央3月提高罰鍰額度，幼兒園超收幼兒、生師比不符等情事，從最低6000元大幅提升至6萬到30萬元。

教育局表示，鑑於現行幼兒園評鑑指標依據中央辦理，北市為能有效督導，已於今年6月將行政檢核項目納入教保服務人員輔導管教情形、託藥管理制度等，未來會就評鑑指標與稽查項目通盤檢視及整合，納入輔導或宣導項目，必要時引介專業人員入園輔導，讓稽查、輔導及評鑑並行。