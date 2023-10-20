北市6成校舍逾40年 游淑慧：改建趕不及學校變老
台北市教育局所屬公立學校校舍共1520棟，其中約6成屋齡超過40年，北市議員游淑慧今天在議會質詢指出，當中又老又舊還是海砂屋的共196棟，雖然說補強173棟，但屋齡超過公有建築耐用期限50年者，應該直接改建。北市教育局表示，預計未來改建預算會從每年20多億提升到30至40億元。
游淑慧指出，教育局所屬的1520棟校舍，屋齡20年以內為三分之一，30到39年為20多%， 超過40年則占6成，甚至也有70幾年的老舊校舍，「100多年的古蹟，像是士林國小圖書館另當別論，超過50年就符合改建年限。」
特別是老舊又是海砂屋，她舉例，松山工農校舍平均年限超過40年，致知樓南側還是53年的海砂屋，士林葫蘆國小校舍同樣平均超過40年，中正樓南北棟是46年的海砂屋，以及校舍平均45年的碧湖國小，更有多數都是海砂屋，改建卻是遙遙無期。
游淑慧指出，雖然改建預算逐年編列，但是增幅非常少，112年度僅編列23億元，「如果從11年前開始計算，總計才95億元，經費加總居然不到市場改建的一半，依照編列速度，改建完50年校舍，當初30年的校舍也已老舊，永遠會有三分之一校舍等待改建。」
游淑慧也說，改建校舍的排序，有許多更老舊的校舍遲遲未被排入，「30、40年的房屋都希望都更了」她認為，校園改建也能朝TOD概念。
北市教育局長湯志民說，目前30年以上建物會依照混凝土剝落頻率、氯離子成分、水泥中性化及現場評估，總共214所學校，當中有112所較為緊急，現階段按照進度排列優先改建海砂屋的老舊校舍。
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