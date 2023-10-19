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大陸課桌椅可坐可躺 議員批高市小學仍停留60年代 教育局長允評估試用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網

國民黨高雄市議員方信淵今早在議會播放影帶質詢，指大陸地區教育設備先進，小學生課桌椅宛如多功能「變形金剛」，可坐可躺，但高雄市各國小課桌椅還停留在民國60年代，連桌墊也要家長自費，午睡也容易手麻，質疑教育局未與時俱進。教育局長謝文斌允諾評估可行性、考慮引入試用。

方信淵表示，高市國小課桌椅老舊，還停留在民5、60年代，顯見高雄市教育停滯不前，對投資孩子的教育，還有很大的加強空間。他當場在議會播放一段影片，讓教育局官員了解大陸地區學校使用的課桌椅進步到什麼程度，批評高市教育局沒進步。

謝文斌說，現在已更換塑鋼材質，減少遭到破壞。但方信淵認為，塑鋼課桌椅雖能減少被破壞，但學童趴睡時舒適度不足。謝回應，部分學校另有空間，可讓孩子躺著午休。

方信淵表示，設備改進，大家自然能認同學習環境，大陸都已己飛速發展，台灣課桌椅設備還停留在民國5、60年代，問題出在教育局長身上，沒有用心改造高市的學習環境。

謝文斌說，如果有這種商品，會先引進看看，但實務上也需考量空間與價格，教育局會先行試辦，逐步改善。

方信淵說，如果有這種新穎設備，相信家長也願多付點錢，建議新建校舍就全面大改造，「踏出的第一步很重要」，類似影片中的設備已經很普遍，幾千元就能買到，教育局應對小朋友投資，不要為省錢，無法讓教育達到更好的效果。

擔任今日教育部門質詢主席的議員李雅芬，隨即抽問有多少人看過方信淵提供的影片？教育局不少人舉手表示已經看過。李表示，舊型課桌椅，午休趴睡後常兩手發麻，教育局應從新設學校考量改善。

國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵批，高市小學課桌椅，還停留在民國5、60年代，未與時俱進。（圖為台灣課桌椅）記者王昭月／翻攝
國民黨高雄市議員方信淵批，高市小學課桌椅，還停留在民國5、60年代，未與時俱進。（圖為台灣課桌椅）記者王昭月／翻攝
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，指他山之石可以攻錯，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，指他山之石可以攻錯，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網
國民黨高雄市議員方信淵公布影片，大陸設備先進，國小課桌椅彷彿「變形金剛」，可坐可躺，引發家長討論。圖／翻攝自高雄市議會官網

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