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高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

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高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
面臨招生危機，各大學利用寄存名額來美化註冊率，今年國立大學29個寄存名額名額中，台大竟占了15個，占5成以上。本報資料照片
面臨招生危機，各大學利用寄存名額來美化註冊率，今年國立大學29個寄存名額名額中，台大竟占了15個，占5成以上。本報資料照片

少子化衝擊，教育部允許大專校院以寄存名額取代減招。一般認為，只有招生率不佳的大學才需要寄存名額。但今有媒體報導，今年國立大學29個寄存名額中，台大竟占了15個，占5成以上。台大證實此事，表示113學年度向教育部申請數個系所之招生名額擴增， 獲准的15個寄存名額都是大學部文組同一個系。

台大表示，在總量控管機制下，台大透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用之彈性。名額增減之主要考量為因應產業及社會發展需求之人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質、以及為未來增設系所之名額需求預做準備。未來仍將視整體需求機動調整名額寄存策略，以發揮名額使用之最大效益。

因應少子化，教育部從2014年開始實施寄存名額制度，預計實施至2026年。這段期間，學校可把招生名額「寄存」到教育部，好比核可招生100人，校方自認只能招到60人，便「寄存」40人，無名額上限，等到學校認為招生士氣好轉，再向教育部申請取回。

根據教育部統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部。其中公立大學有2校、29個名額，私立大學則有14校、2687個名額；國立技專校院則有4校、305個名額，私立技專校院有31校、2877個名額。

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教育部 台大 少子化

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