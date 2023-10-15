終身學習節元年 80歲的他患阿茲海默仍投入社大獲特優
今年是終身學習節元年，教育部今天發表「終身學習宣言」，並頒發112年全國終身學習楷模獎。今年80歲、確診患有阿茲海默症的謝紹元積極參與淡水社區大學，一路修了136學分，並擔任志工協助社大的大小事，獲「特優獎」殊榮；紀易延與妻子一同「夫妻共學」，也創立「風動歌劇團」推展歌仔戲文化，帶領著歌劇團到社福機構、小學等進行演出超過100場，同獲特優肯定。
教育部今天舉行第一屆終身學習節啟動記者會，教育部長潘文忠表示，首屆終身學習節，由不同世代幫大家倡議終身學習宣言，宣示終身學習是教育基本權，是從「自我到大我」的認識。終身學習的概念不分年齡、性別、族群，隨時隨地都可以學習，只差有無強烈動機成為終身學習者。
活動中也由國小生至高齡志工一同發表「終身學習宣言」，與會者宣示，終身學習是每個人的基本教育權，我們追求「人人終身學習、處處終身學習、時時終身學習」的社會；終身學習是從個人走向大我，透過與人、社會、自然間的互動，開展知識與行動，培養人人具備本土意識及全球視野，並由專業進階至跨域實踐。
今年80歲的謝紹元獲得全國終身學習「特優獎」，軍人退休後持續參與淡水社區大學課程，一路修了136學分，自嘲再讀下去已是博士等級。他積極參與社大志工隊，並擔任志工隊長，即使年事已高，且在三年前確診患有阿茲海默症，仍透過持續學習及社會參與，延緩退化進程，每周仍會去社大報到1至2天。
紀易延也獲終身學習「特優獎」，他與妻子一同「夫妻共學」，不僅促進個人成長，更增進彼此的支持與合作。他也創立「風動歌劇團」推展歌仔戲文化，帶領著歌劇團到社福機構、小學等進行演出，不僅陪伴老人家，也帶領孩子們進入傳統文化的領域，演出超過100場。
會中也頒發「112年度中央政府推動建立員工學習制度」績優單位共5名，獲得特優的台灣電力股份有限公司，以策略藍圖、資料治理及數位應用著手，積極推動混成學習，透過線上並延續至實體課程，積極培養員工數位知能各項成長，其務實經驗值得各界借鏡參考。
南投縣自104年起即辦理學習型城市計畫，近年以「綠活城鎮」為願景目標，透過首長長期承諾與支持，積極促進公、私部門及民間團體合作形成緊密夥伴關係，因而通過112年度學習型城市認證，也一併於會中表揚。
為擴大宣傳鼓勵大眾參與第1屆終身學習節，教育部在啟動記者會下午，也安排「終身學習市集」活動；另也串聯各地方政府在今年10月到12月期間舉辦具有大眾參與性質的終身學習活動。
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