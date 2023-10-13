大學帶頭推「美感進行式」 教育部美感計畫3000校參與
教育部推動美感教育中長程計畫今（10/13）舉行第二期五年計畫（108-112）課程與教學成果，結合「幼兒園美感教育扎根計畫」、「跨領域美感教育卓越領航計畫」及「美感與設計課程創新計畫」等3個課程與教學計畫，全台總計已有3000校參與，透過靜態展品呈現、互動式工作坊等形式，推廣美感教育成果。
教育部表示，由台師大、陽明交大等團隊協助支持推動美感課程，參與美感課程與教學相關計畫等高中以下學校及幼兒園已達3000校，本次展覽以「小我到大我」為核心，涵蓋自我探索、生態永續、文化保存與世界議題4大面向，精選幼兒園到大專院校教師在教學現場投入發展的美感課程成果，並依主題規劃10大展區。
教育部也指出，為呼應美感即生活的現在進行式，活動現場除展示近130件教材、教學過程紀錄與作品外，也將課程教案製成小卡放置在展場各角落，讓參與民眾可以自行發掘與創造屬於自己的美感學習手冊。
教育部常務次長林騰蛟表示，教育部108年開始推動美感教育中長程計畫第二期，協助學校師生發展各種主題式課程。計畫精神在於扎根、跨域和創新，期待透過計畫，讓美感從小就在孩子心中扎根，培育學生從生活中觀察、體驗，進而涵養跨域思考和邏輯思辨能力。
立委吳思瑤則表示，美感是生活中非常重要的一課，「有人敢砍美感教育經費，就跟他拚了！」近年來台灣厚積不少文化軟實力，讓美感與藝術不再是邊陲地帶，美感也能讓台灣邁向共好。
教育部於10月14日至10月22日在台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間舉辦「生活中的每一課－美感進行式：扎根、跨域、創新」美感教育課程與教學成果展。
以生態永續之亮點特色展區為例，「來自土地的感動」展區將回收課本包裝材變身為「我的大耳朵」發呆聆聽亭；「美感串連式」展區則以可回收線材織造出「我是地球人」親子互動牆；藉由生活中回收物品再利用，結合美感創意元素。
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