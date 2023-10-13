快訊

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

突襲以色列準備已久？哈瑪斯曝光的「Strong Pillar」演習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學帶頭推「美感進行式」　教育部美感計畫3000校參與

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部表示，參與美感課程與教學相關計畫等高中以下學校及幼兒園已達3000校。圖／教育部提供
教育部表示，參與美感課程與教學相關計畫等高中以下學校及幼兒園已達3000校。圖／教育部提供

教育部推動美感教育中長程計畫今（10/13）舉行第二期五年計畫（108-112）課程與教學成果，結合「幼兒園美感教育扎根計畫」、「跨領域美感教育卓越領航計畫」及「美感與設計課程創新計畫」等3個課程與教學計畫，全台總計已有3000校參與，透過靜態展品呈現、互動式工作坊等形式，推廣美感教育成果。

教育部表示，由台師大、陽明交大等團隊協助支持推動美感課程，參與美感課程與教學相關計畫等高中以下學校及幼兒園已達3000校，本次展覽以「小我到大我」為核心，涵蓋自我探索、生態永續、文化保存與世界議題4大面向，精選幼兒園到大專院校教師在教學現場投入發展的美感課程成果，並依主題規劃10大展區。

教育部也指出，為呼應美感即生活的現在進行式，活動現場除展示近130件教材、教學過程紀錄與作品外，也將課程教案製成小卡放置在展場各角落，讓參與民眾可以自行發掘與創造屬於自己的美感學習手冊。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育部108年開始推動美感教育中長程計畫第二期，協助學校師生發展各種主題式課程。計畫精神在於扎根、跨域和創新，期待透過計畫，讓美感從小就在孩子心中扎根，培育學生從生活中觀察、體驗，進而涵養跨域思考和邏輯思辨能力。

立委吳思瑤則表示，美感是生活中非常重要的一課，「有人敢砍美感教育經費，就跟他拚了！」近年來台灣厚積不少文化軟實力，讓美感與藝術不再是邊陲地帶，美感也能讓台灣邁向共好。

教育部於10月14日至10月22日在台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間舉辦「生活中的每一課－美感進行式：扎根、跨域、創新」美感教育課程與教學成果展。

以生態永續之亮點特色展區為例，「來自土地的感動」展區將回收課本包裝材變身為「我的大耳朵」發呆聆聽亭；「美感串連式」展區則以可回收線材織造出「我是地球人」親子互動牆；藉由生活中回收物品再利用，結合美感創意元素。

教育部於10月14日至10月22日在台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間舉辦「生活中的每一課－美感進行式：扎根、跨域、創新」美感教育課程與教學成果展。圖／教育部提供
教育部於10月14日至10月22日在台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間舉辦「生活中的每一課－美感進行式：扎根、跨域、創新」美感教育課程與教學成果展。圖／教育部提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教育部 幼兒園 陽明交大

延伸閱讀

台東縣國中小老舊廁所改善 教育部再補助18間

教團要求準公幼比照公立標準納管 教育部：將研修契約

環球科大「末屆校慶」為期1個月 邀校友回娘家健走逛校園

明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

相關新聞

家長會募款單須繳回條疑似強迫捐款 家長憂不捐「被貼標籤」

每間學校的經營，背後都少不了家長會的支持，但家長會的募款邀請常讓家長們煩惱到底該不該捐。一名家長近期收到學校家長會的募款單，並附有回條，必須要家長寫出願意贊助的金額並簽名繳回，疑似變相「強迫捐款」，讓他不知道怎麼做比較好。

新竹地區高中增班增額迫在眉睫 國教署允諾1個月內報告

大新竹地區學生數持續增長，高中量能卻可能遭遇不足，竹北市長鄭朝今受立委沈發惠之邀赴立法院與教育部座談，要求教育部盡快研擬...

大學帶頭推「美感進行式」　教育部美感計畫3000校參與

教育部推動美感教育中長程計畫今（10/13）舉行第二期五年計畫（108-112）課程與教學成果，結合「幼兒園美感教育扎根...

教團要求準公幼比照公立標準納管 教育部：將研修契約

教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開記者會，要求準公幼應進一步以「公立標準」納管，若政府做不到，就應設置準公幼落日期限。...

改善重理科輕人文 中研院明年首推人文菁英博士計畫

中央研究院院長廖俊智今（12）日表示，中研院明年1月將推出人文社會科學菁英博士班的獎學金計畫，「是全台灣從未推出過的」，...

明道大學欠薪5董事仍未繳罰鍰 教育部移請法務部執行

位於彰化縣的明道大學將於明年7月底退場，由於該校過去已積欠逾百名教職員工5個月薪資，教育部今年七月已依照私校法，裁處學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。