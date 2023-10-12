教團要求準公幼比照公立標準納管 教育部：將研修契約
教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開記者會，要求準公幼應進一步以「公立標準」納管，若政府做不到，就應設置準公幼落日期限。教育部則回應，準公共契約採3年1期，113學年、明年8月即將進入第3期程，教育部將以幼兒福祉為考量研修合作要件。
全國教保產業工會理事長郭明旭指出，準公幼政策至今已豪擲292億，但晉用不合規範教保人員、超收、生師比不符等違規樣態頻傳；再者，準公幼政策稱保障教保人員薪資，卻是上有政策下有對策，如雇主稱3萬薪資已含加班費，甚至要求教保人員一次簽訂三年約，就是為了躲避工作滿三年後需調整薪資至3萬3。
兒福聯盟發言人李宏文也表示，準公幼近年拿了政府最多資源，滿意度卻敬陪末座，2018年上路至今違規比例竟達三成三，但據了解，實際退場者只有不到二位數，政府既然和業者簽約，對於如何輔導、退場至今卻都看不到。
教育部今天回應，擴大公共化供應量始終是施政重點，106至112年已累計增加3295班，112學年公共化供應量約26萬名，教育部會持續協助地方政府於公共化量能尚有不足地區，增加公共化幼兒園及2歲專班。
教育部也指出，為確保幼兒接受合宜的教育及照顧，全國公、私立幼兒園均須遵守一致之法令。準公共幼兒園若有違反法令規定，除依法處罰外，地方政府亦得衡量情節，於次學期或次學年解除契約。
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