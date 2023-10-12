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苗栗農工校長謝世宗服務杏壇40年 畢生青春奉獻2所學校

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供

國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文親自頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵，今年獲40年資深教師表揚的高中職校長屈指可數，他第一個服務的學校是新營高工，直到考取校長才到苗農初任校長，明年8月將兩任屆滿並屆齡退休，將畢生青春奉獻給這兩所學校及學生。

苗栗農工指出，謝世宗校長來自彰化和美，出身工人家庭，靠助學貸款完成學業，就讀彰化高工電工科時，為改善家裡經濟，原本高工畢業就打算提早就業，高三那年在老師開導下，報考當時的省立教育學院工教系，接受技職教育師資培育，他深知技職學生勤樸務實特性，40年教師職涯始終以「成就每一位孩子，成為他生命中的貴人」期許自己能回饋教育界。

校方說，謝世宗第一個服務學校新營高工位於台南北部鄉間，直到年近六旬考取校長才離開，7年多前到苗栗農工初任校長，苗栗學子也多是純樸農村的子弟，是等待啟發引導的璞玉，謝世宗「教育愛」理念讓學生接納自己求學的現況，激勵他們在職場上發揮長才、肯定個人潛能，表現也獲教育部長官的注目。

謝世宗說，他在新營高工服務達33年，擔任過10年教務主任和2年實習主任，7年前很高興有機會到苗農接任校長，與師生共結善緣，苗農的同事都很熱心參與教育事務，讓他推動校務得到很大動力，也讓苗農充滿溫暖，師生對學校懷抱深情，希望苗農學生在這種教育環境下成長，不僅是技術好，更能成為有溫度的「苗農人」。

國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工校長謝世宗在教育界服務滿40年，最近獲總統蔡英文頒發獎座和獎牌，表揚這位堅守教育崗位的教育老兵。圖／苗栗農工提供

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