三重某國中學生餐盒有蠅蟻 師回「撥掉就好」教育局出手了

校園食安受到各界重視，新北市議員彭佳芸卻接到三重某國中體育班家長投訴，孩子在校餐點常出現果蠅、螞蟻、頭髮等物，向老師反應卻獲得「撥掉就好」的回應，彭佳芸在議會秀出餐點長螞蟻照片，質問教育局長張明文「局長這個你敢吃嗎？」張明文表示，這是不合格的餐點，已通報廠商，並請衛生局清查，清查屬實該扣點懲罰都不會寬貸。

彭佳芸說，侯友宜市長2020年成立全國首創的「食安智慧監控中心」，天花亂墜講了一堆願景，卻有三重某國中體育班學生經常吃有蟲的餐點，包括9月27日、10月5日的晚餐也都重複出現果蠅和螞蟻等，體育班是全體住校，市府的食安智慧監控中心有沒有包含到這類住校學生的早上或晚上餐點食品安全管理？

彭佳芸說，體育班等住校學生餐點食品安全管理或原則為何，有無像午餐有營養師和嚴格的食品衛生管理，這樣營養夠均衡嗎？

彭佳芸說，三重這所學校的體育班已成立許多年，成績非常輝煌，200多個學生幾乎都來自清寒家庭，過去都擠在老舊且有壁癌的舊教室，一直到去年終於有了宿舍，硬體改善了，卻還是吃這種東西，是經費、食品管理還是哪個環節出錯，要趕快檢討改善，不良廠商該換就要換。

彭佳芸也說，學生上課無法用手機，這些照片都是孩子餓肚子把便當帶回來才能取得，她認為學生反應學校就要處理，而不是等家長來找民代陳情，學校才知道事情嚴重性。

張明文表示，從照片來看是不合格的餐點，已通知廠商，並在與衛生局一起前往稽查。

張明文說，體育班練習時間較長，餐點是另外訂購，學校也不確定螞蟻是原本就在餐盒裡，還是送到學校後才跑進去，他們會繼續追查，也會依照合約處理，該扣點罰款、行政處分，該追究責任都會落實。

對於老師叫學生「撥掉就好」，張明文說，已通令並教育和訓練老師，也要教孩子有狀況隨時回報。