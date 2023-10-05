台積電青年築夢計畫開跑 「通往世界」築夢特展盼點燃青年熱情

第8屆「台積電青年築夢計畫：植一顆夢的種子」即日起開始報名，圓夢總獎金共300萬元。今年呼應聯合國永續目標15「生物多樣性」，邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，精心策畫「我有一個夢」植物園特展，盼點燃青年世代對於夢想的熱情。

台積電文教基金會今舉行「台積電青年築夢計畫」示範記者會。台積電文教基金會董事王建光表示，為鼓勵青年朋友探索自我、勇於行動，2016年起舉辦築夢計畫，以團隊提案競賽，提供築夢總獎金300萬，以及業師輔導資源，協助青年朋友跨出實現夢想的第一步。

王建光也說，每年看到一群青年朋友懷抱對社會關心與熱忱，展現他們的創意與執行力，例如去年有來自台大同學淨海珊瑚隊，努力復育珊瑚；高師大組成青年特攻隊，關懷特教學生，值得我們給予最大的掌聲。

教育部青年署主任秘書林祝里表示，台積電青年築夢計畫八年來引導青年朋友創新創業的支持，也有業師引導角色，對青年培力相當重要。另也有永續組，回應聯合國永續目標，正是計畫值得推廣之處。

今年邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，精心策畫「我有一個夢：通往世界的熱帶雨林文化植物園」特展，活動中由台積電文教基金會執行長許峻郎與王瑞閔舉行對談。

王瑞閔也分享自身築夢經驗，兒時受百科全書啟蒙對植物的興趣，喜歡拔草回家種，小學以來的夢想是做通往世界的植物園，隨著求學經歷不斷具象化，直到大二開始有意識的種植，好比台灣氣候養不活溫帶植物，也就刪掉一部分規畫。在這次特展中，以200種活體植物接合社會生活的脈絡，透過視覺、味覺、聽覺、觸覺以及嗅覺來感受。