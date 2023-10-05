台積電青年築夢計畫開跑 「通往世界」築夢特展盼點燃青年熱情
第8屆「台積電青年築夢計畫：植一顆夢的種子」即日起開始報名，圓夢總獎金共300萬元。今年呼應聯合國永續目標15「生物多樣性」，邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，精心策畫「我有一個夢」植物園特展，盼點燃青年世代對於夢想的熱情。
台積電文教基金會今舉行「台積電青年築夢計畫」示範記者會。台積電文教基金會董事王建光表示，為鼓勵青年朋友探索自我、勇於行動，2016年起舉辦築夢計畫，以團隊提案競賽，提供築夢總獎金300萬，以及業師輔導資源，協助青年朋友跨出實現夢想的第一步。
王建光也說，每年看到一群青年朋友懷抱對社會關心與熱忱，展現他們的創意與執行力，例如去年有來自台大同學淨海珊瑚隊，努力復育珊瑚；高師大組成青年特攻隊，關懷特教學生，值得我們給予最大的掌聲。
教育部青年署主任秘書林祝里表示，台積電青年築夢計畫八年來引導青年朋友創新創業的支持，也有業師引導角色，對青年培力相當重要。另也有永續組，回應聯合國永續目標，正是計畫值得推廣之處。
今年邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，精心策畫「我有一個夢：通往世界的熱帶雨林文化植物園」特展，活動中由台積電文教基金會執行長許峻郎與王瑞閔舉行對談。
王瑞閔也分享自身築夢經驗，兒時受百科全書啟蒙對植物的興趣，喜歡拔草回家種，小學以來的夢想是做通往世界的植物園，隨著求學經歷不斷具象化，直到大二開始有意識的種植，好比台灣氣候養不活溫帶植物，也就刪掉一部分規畫。在這次特展中，以200種活體植物接合社會生活的脈絡，透過視覺、味覺、聽覺、觸覺以及嗅覺來感受。
第一、二屆獲獎團隊計畫主持人鄒佳晶說明今年築夢計畫，只要是大學、研究所在學生，均可跨校、跨系組隊參與。根據計畫主題，又分為永續組、公開組，前者以永續為主題，包含環境永續、社會永續、文化永續；後者則包含個人夢想、公益服務、文化交流等，即日起報名至10月20日中午12時止。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言