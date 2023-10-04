繪製嘉義後火車站北興市場前世今生圖 嘉商學生奪2全國賽大獎

嘉市鐵路高架及新建火車站，預定2026年完工，北興路橋及橋下公有市場面臨拆除消失，國立嘉商3位普通科學生以「後火車站北興市場」為主題，繪製在Ａ3圖紙呈現市場與周邊聚落變化，在全國百餘件參賽作品脫穎而出，日前在台大決賽，榮獲第22屆全國地理奧林匹亞競賽「實察繪圖組」金牌獎，以及內政部實察繪圖組國土測繪圖資獎。

指導地理科老師：鄭雅羽、陳彥伯；得獎學生：普三2簡安妮、普三1張欣瑜、普三2郭建甡。高中地理奧林匹亞競賽是國內唯一針對社會領域相關課程舉辦全國性比賽，依地理科性質分為「實察繪圖組」、「專題論文組」、「個人組」。

嘉商參加「實察繪圖組」指定主題「變」，他們以北興市場聚落演變辦理都更為主題，繪製在Ａ3圖紙呈現北興市場與周邊聚落變化。比賽流程從百餘件作品，選出43件作品晉級準決賽，再從43件作品選出前10名晉級總決賽，決賽隊伍須在競賽當天進行5分鐘口頭發表，以及7分鐘評審問答。

決賽口頭問答，考驗學生口條臨場反應，要克服緊張感，3位高三學生面臨學業壓力，利用課餘練習提問，有時練習到晚上8、9點，在不同場合試講和多次練習，打敗頂尖高中學生奪金。

「準備比賽會感到心力交瘁，但我沒有覺得厭惡」，簡安妮說，奪金很開心榮幸，即使花假日在烈日下實察、整個夜晚趕圖、焦慮不安身體不適，還是很快樂，感謝老師及身邊的人，也謝謝自己，能從上次比賽沮喪中走出來重振心情。